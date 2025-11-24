Bộ trưởng Tài chính Mỹ phủ nhận rủi ro suy thoái

Ông Scott Bessent lạc quan với tăng trưởng của kinh tế Mỹ khi kỳ vọng lạm phát, thuế và lãi suất đi xuống trong năm tới.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC ngày 23/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc chính phủ đóng cửa 43 ngày khiến nền kinh tế thiệt hại 11 tỷ USD. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng năm tới, nhờ giảm thuế trong nước và hạ lãi suất.

Bessent giải thích rằng nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế Mỹ nhạy cảm với lãi suất, như thị trường bất động sản giảm. Tuy nhiên, ông không cho rằng nền kinh tế đang rủi ro suy thoái. "Tôi rất lạc quan với năm 2026. Chúng ta tạo nền tảng cho một nền kinh tế tăng trưởng mạnh, không lạm phát", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng lĩnh vực dịch vụ gây ra lạm phát, chứ không phải thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump. Ông kỳ vọng chi phí năng lượng giảm sẽ kéo giá cả hàng hóa đi xuống.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Thụy Điển tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Bessent cho biết giá năng lượng trong tháng 10 đã giảm, trong khi doanh số bán nhà lại tăng. Ông khẳng định chính quyền Tổng thống Trump vẫn nỗ lực hạ nhiệt lạm phát, hiện ở mức 3%. Bessent tiết lộ nếu tính riêng, lạm phát tại các bang do đảng Dân chủ kiểm soát cao hơn 0,5% so với những nơi ủng hộ đảng Cộng hòa, do sự khác biệt về quy định.

Dù vậy, số liệu gần đây cho thấy hoạt động sản xuất đã chậm lại do giá tăng vì thuế nhập khẩu. Kết quả khảo sát của Đại học Michigan cũng cho thấy người tiêu dùng giận dữ vì giá cả tăng cao.

Bessent cho biết việc ông Trump giảm thuế nhập khẩu với các thực phẩm như chuối và cà phê thực chất là kết quả của những thỏa thuận thương mại đã được đàm phán trong nhiều tháng. "Lạm phát là một con số tổng hợp và chúng tôi phải xem xét tất cả yếu tố. Chúng tôi đang cố gắng giảm giá những gì trong tầm kiểm soát", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định các thay đổi chính sách như áp trần thuế với giờ làm thêm, khấu trừ lãi vay mua ôtô hay giảm một phần thuế An sinh xã hội... giúp tăng thu nhập thực của người lao động. Người dân có thể nhận tiền hoàn thuế trong quý I/2026 nhờ việc điều chỉnh này.

Ngoài ra, theo ông Bessent, chính quyền dự định công bố một biện pháp mới nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Ông cũng cho rằng các thỏa thuận thương mại sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và dự báo nhiều nhà máy mới được mở trên khắp nước Mỹ.

Bessent không phải người duy nhất lạc quan về nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cũng kỳ vọng 2026 là "một năm bùng nổ". Dù vậy, ông cho biết tăng trưởng quý IV năm nay có thể chỉ bằng nửa dự báo, với 1,5-2%, do chính phủ đóng cửa.

Hà Thu (theo Reuters)