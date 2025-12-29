Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Người dân sắp nhận khoản hoàn thuế lớn

Bộ trưởng Scott Bessent nói rằng người dân Mỹ sẽ nhận được các khoản hoàn thuế "khổng lồ" nhờ chính sách cắt giảm thuế thu nhập của Tổng thống Trump.

Phát biểu trên chương trình All-In Podcast ngày 27/12, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người đang kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), cho biết các điều khoản thuế trong Đạo luật To Đẹp (OBBBA) hồi tháng 7 có thể được triển khai "truy trả" cho người dân vào đầu năm sau.

Do phần lớn người lao động không điều chỉnh mức khấu trừ thuế trong năm nay, nhiều hộ gia đình có thể kỳ vọng nhận về những khoản hoàn thuế lớn khi họ nộp hồ sơ trong mùa khai thuế đầu năm 2026.

"Chúng ta sẽ chứng kiến những khoản hoàn thuế khổng lồ trong quý đầu tiên, vì người lao động Mỹ không thay đổi mức khấu trừ. Tùy theo số người đi làm trong gia đình, khoản hoàn thuế có thể vào khoảng 1.000-2.000 USD", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 22/10. Ảnh: AFP

Thông tin Bộ trưởng Tài chính đưa ra phù hợp với đánh giá của Tax Foundation, tổ chức nghiên cứu phi đảng phái chuyên về phân tích và tư vấn chính sách thuế tại Mỹ.

Trong báo cáo công bố ngày 17/12, tổ chức này cho biết các khoản hoàn thuế cho người dân Mỹ "sẽ cao hơn mức thông thường" trong mùa khai thuế sắp tới, do các biện pháp cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực từ năm 2025.

Theo ước tính, đạo luật OBBBA đã giúp giảm tổng thuế thu nhập cá nhân khoảng 144 tỷ USD trong năm 2025, trong đó 100 tỷ USD có thể được thể hiện qua các khoản hoàn thuế. Tax Foundation đánh giá mức hoàn thuế trung bình có thể tăng thêm tới 1.000 USD, dù không phải ai cũng sẽ chứng kiến mức tăng vọt.

Tax Foundation liệt kê 7 nhóm cắt giảm thuế lớn theo OBBBA có thể góp phần làm tăng hoàn thuế, bao gồm tăng ưu đãi thuế đối với gia đình có trẻ em và các mức khấu trừ cơ bản, nâng trần khấu trừ thuế bang và địa phương (SALT), cùng các khoản khấu trừ mới hoặc mở rộng cho người cao tuổi, lãi vay mua ôtô, thu nhập từ tiền boa và tiền làm thêm giờ.

Thanh Danh (Theo Fox, NY Post)