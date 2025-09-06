Bộ trưởng Tài chính Mỹ muốn đánh giá độc lập Fed

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent kêu gọi tổ chức "cuộc đánh giá độc lập, phi đảng phái" với Fed, khi bất đồng giữa ông Trump và cơ quan này gia tăng.

"Cần có một cuộc đánh giá trung thực, độc lập và phi đảng phái về toàn bộ tổ chức, bao gồm chính sách tiền tệ, hoạt động giám sát, công tác truyền thông, nhân sự và nghiên cứu", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent viết trên Wall Street Journal ngày 5/9, bình luận về Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cơ quan có vai trò như ngân hàng trung ương tại nước này.

Ông kêu gọi Fed ngừng giám sát ngân hàng và giảm thiểu tác động "làm bóp méo" nền kinh tế, bao gồm hoạt động mua trái phiếu khi không có các tình huống khủng hoảng thực sự.

Lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed "khôi phục uy tín" như một tổ chức chỉ tập trung vào ba mục tiêu: kích thích tạo việc làm, giữ ổn định giá cả và lãi suất dài hạn ở mức hợp lý.

"Fed cần thay đổi hướng đi", ông Bessent nhấn mạnh trong một bài viết khác trên tạp chí The International Economy, đồng thời chỉ trích cơ quan này đã có những chính sách làm gia tăng lạm phát, khiến người giàu hưởng lợi trong khi người nghèo chịu thiệt và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhà ở tại Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Trong các bài viết, ông Bessent đặc biệt chỉ trích vai trò giám sát ngân hàng của Fed. Ông nói cơ quan này vừa giám sát, vừa cho vay, vừa quyết định khả năng sinh lời của các ngân hàng mà họ quản lý. Bộ trưởng Mỹ lập luận điều này không thể tránh khỏi xung đột lợi ích, làm mờ trách nhiệm giải trình và đe dọa tính độc lập của Fed.

Bộ trưởng Bessent đề xuất Fed nên tập trung vào "giám sát vĩ mô, cung cấp thanh khoản khẩn cấp và điều hành chính sách tiền tệ". Các cơ quan khác như Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) cần được trao thêm quyền lực để dẫn dắt công tác giám sát ngân hàng.

Tuyên bố được đưa ra sau nhiều tháng chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép với Fed, nhằm tìm cách tác động tới chính sách lãi suất. Ông Trump gần đây cũng gây tranh cãi khi tìm cách sa thải một thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, động thái mà nhiều người lo ngại nhằm củng cố quyền kiểm soát của Nhà Trắng đối với những quyết sách tại cơ quan độc lập này.

Tổng thống Trump ngày 5/9 tiết lộ ông Bessent nằm trong danh sách 4 ứng viên mà ông cân nhắc để thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5/2026. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định không quan tâm đến vị trí này.

Danh sách ứng viên còn có Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh và Thống đốc Fed Christopher Waller. Một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Bộ trưởng Bessent đã bắt đầu phỏng vấn các ứng viên kế nhiệm ông Powell.

Tổng thống Trump từ lâu tỏ ra không hài lòng với Chủ tịch Fed Powell, người được chính ông đề cử vào năm 2018. Trong những tháng qua, lãnh đạo Mỹ nhiều lần gây sức ép để yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất, đồng thời không ít lần đề cập khả năng sa thải ông Powell hoặc mong muốn Chủ tịch Fed chủ động từ chức, điều mà ông Powell đã bác bỏ.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)