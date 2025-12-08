Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự báo GDP tăng 3% năm nay

Ông Scott Bessent nhận định Mỹ đang bước vào mùa mua sắm cuối năm "rất mạnh", và tin rằng nước này kết thúc năm 2025 với nền tảng vững chắc.

"Nền kinh tế hiện tốt hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Các quý gần đây GDP đã tăng 4%. Bất chấp tình trạng đóng cửa, Mỹ sẽ khép lại năm nay với mức tăng trưởng thực 3%", Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 7/12 trên CBS. Mức này cao hơn so với dự báo 2% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu hồi tháng 10.

Quý đầu năm nay, GDP Mỹ giảm 0,6%. Sau đó, tình hình đảo chiều khi nền kinh tế tăng 3,8%. Ước tính sơ bộ của Cục Phân tích kinh tế (BEA) về GDP quý III đến ngày 23/12 mới được công bố. Trong khi đó, dữ liệu mới nhất của Fed Atlanta cho thấy tăng trưởng quý trước có thể đạt 3,5%.

Bessent cũng khẳng định Mỹ đang bước vào mùa mua sắm kỳ nghỉ lễ cuối năm "rất mạnh", dù một số hãng đồ chơi lớn tăng giá vì thuế nhập khẩu và lạm phát.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington ngày 14/10. Ảnh: AP

Tuy nhiên, tiêu dùng - lĩnh vực đóng góp gần 70% GDP cho Mỹ - vẫn tăng trưởng ì ạch. Theo khảo sát niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan, chỉ số này đạt 53,3 điểm trong tháng 12, tăng 4,5% so với tháng trước, nhưng giảm 28% cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát của Mỹ tăng 2% trong tháng 9. Giá cả tăng tiếp tục ảnh hưởng đến người tiêu dùng, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận người dân gặp khó khăn tài chính. "Khái niệm 'khả năng chi trả' chỉ là một trò lừa của đảng Dân chủ", ông phát biểu trong một cuộc họp nội các đầu tuần trước.

Cử tri ngày càng bất mãn với sự điều hành kinh tế của ông Trump. Khoảng 70% người tham gia cuộc khảo sát gần đây của NBC News cho biết chính quyền Tổng thống Trump chưa giải quyết được các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Tuy nhiên, Bessent khẳng định họ vẫn đang nỗ lực ghìm lạm phát kéo dài từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. "Người Mỹ không biết tình hình tốt đẹp thế nào đâu. Đảng dân chủ đã tạo ra sự khan hiếm, gây ra vấn đề về khả năng chi trả như hiện tại. Tôi cho rằng năm tới, chúng ta sẽ tiến tới sự thịnh vượng", ông kết luận.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)