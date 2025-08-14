Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự báo Fed giảm lãi suất 0,5%

Ông Scott Bessent cho rằng thị trường lao động yếu và lạm phát thấp hơn dự kiến sẽ khiến Fed hành động mạnh tay tháng tới.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 13/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự báo: "Tôi nghĩ rằng chúng ta sắp bước vào giai đoạn giảm lãi suất liên tiếp, bắt đầu với 50 điểm cơ bản (0,5%) từ tháng 9 này".

Ông cũng đánh giá lãi suất hiện tại "quá thắt chặt" và nên giảm thêm 150-175 điểm cơ bản (1,5-1,75%). Lãi suất tham chiếu vẫn được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì quanh 4,25-4,5% năm nay.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Đồi Capitol hôm 24/6. Ảnh: AP

Bessent cho biết năm ngoái, Fed đánh giá thị trường lao động yếu để giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (0,5%) trong phiên họp tháng 9. Khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng 0,75 điểm phần trăm trong vòng một năm. Hiện tại, số liệu thất nghiệp không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, tăng trưởng việc làm lại giảm sút.

Theo dữ liệu điều chỉnh mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ, mức tăng việc làm trong tháng 5, 6 và 7 rất yếu. Điều này trái ngược với ước tính ban đầu mà Fed dựa vào để ra quyết định lãi suất. "Nếu các số liệu này được đưa ra từ tháng 5 và 6, tôi cho rằng Fed đã hành động trong phiên họp tháng 6 và 7", Bessent dự báo.

Tuần tới, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị thường niên của cơ quan này tại Jackson Hole, Wyoming. Năm ngoái, ông cũng ám chỉ giảm lãi suất tại diễn đàn này, khi cam kết "làm mọi việc có thể để hỗ trợ thị trường lao động và ổn định giá cả".

Năm 2024, Fed giảm lãi suất 3 lần, với tổng cộng 100 điểm cơ bản. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa điều chỉnh chính sách tiền tệ năm nay. Tuần này, số liệu mới nhất cho thấy lạm phát Mỹ tăng chậm hơn dự báo trong tháng 7, củng cố khả năng giảm lãi suất tháng 9.

Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch Tool của CME cũng cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất giảm lãi 25 điểm cơ bản (0,25%) trong cuộc họp ngày 16-17/9 là 99,9%.

Ngân hàng Goldman Sachs kỳ vọng Fed giảm lãi suất 3 lần năm nay, với mức 25 điểm cơ bản. Năm tới, cơ quan này có thể điều chỉnh thêm 2 lần nữa, đưa lãi suất về 3-3,25%.

Hà Thu (theo Reuters)