Bộ trưởng Tài chính Đức cảnh báo về thỏa thuận Greenland

Ông Lars Klingbeil cho rằng các bên không nên kỳ vọng quá sớm dù ông Trump nói đã đạt thỏa thuận Greenland và rút đe dọa áp thuế.

Ngày 21/1, trên kênh truyền hình ZDF, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cảnh báo không nên lạc quan quá sớm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ cho biết đã đạt được một khuôn khổ cho thỏa thuận về Greenland, đồng thời rút lại lời đe dọa áp thuế với châu Âu.

"Việc các bên tham gia đối thoại là dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, chúng ta cần chờ thêm một chút nữa và không nên kỳ vọng quá sớm", ông nhận định. Đầu tuần này, ông cũng tuyên bố Pháp và Đức "không để bị tống tiền" và sẽ có phản ứng rõ ràng, thống nhất trước các đe dọa của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil trong cuộc họp báo tháng 12/2025 ở Berlin. Ảnh: Reuters

Đức là đầu tàu kinh tế của châu Âu, cũng là một trong 8 quốc gia bị ông Trump dọa nâng thuế nhập khẩu tuần trước do vấn đề Greenland. Ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng sẽ áp thuế nhập khẩu với 8 nước châu Âu từ tháng 2, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, cho đến khi hoàn tất thương vụ mua lại hòn đảo này.

Tuy nhiên, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông Trump rút lại lời đe dọa này, sau khi có "cuộc gặp rất hiệu quả" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ông cho biết các bên "hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan đến Greenland".

Thị trường lập tức phản ứng tích cực với thông tin này. Các chỉ số chính tại Wall Street quay đầu tăng về cuối phiên. Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 1,1% lên 6.875 điểm. DJIA thêm 1,2%, tương đương 588 điểm. Giá vàng thế giới giao ngay sáng nay đảo chiều đi xuống, hiện giảm 44 USD về 4.786 USD một ounce. Giá đôla Mỹ cũng tăng trở lại so với euro sau nhiều phiên chịu sức ép.

Dù vậy, người phát ngôn của Hội đồng châu Âu (EC) cho biết lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiến hành cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp ngày 22/1 theo kế hoạch. Nội dung là vấn đề đảo Greenland.

Trước đó, EU cân nhắc nhiều phương án phản ứng nếu ông Trump không rút lại lời đe dọa, như tạm dừng thực hiện thỏa thuận thương mại, áp thuế trả đũa với 93 tỷ euro (108 tỷ USD) hàng hóa Mỹ và kích hoạt Công cụ chống Cưỡng ép thương mại (ACI). Ngày 20/1, Nghị viện châu Âu đã thống nhất hoãn phê chuẩn thỏa thuận thương mại đạt được tháng 7/2025 với Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters)