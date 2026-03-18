Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Trung dự giao lưu tại Móng Cái

Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cùng đoàn đại biểu, sang Việt Nam tham dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10.
Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cùng đoàn đại biểu, sang Việt Nam tham dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10.
Lễ đón có sự tham gia của đông đảo người dân và học sinh. Khi hai Bộ trưởng di chuyển qua cầu Bắc Luân 1, người dân đứng dọc hai bên vẫy cờ và hoa chào đón.
Lễ đón có sự tham gia của đông đảo người dân và học sinh. Khi hai Bộ trưởng di chuyển qua cầu Bắc Luân 1, người dân đứng dọc hai bên vẫy cờ và hoa chào đón.
Tại lễ đón, hai Bộ trưởng đã cùng trồng cây hữu nghị trong khuôn viên Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu hai đoàn Việt Nam, Trung Quốc.
Tại lễ đón, hai Bộ trưởng đã cùng trồng cây hữu nghị trong khuôn viên Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu hai đoàn Việt Nam, Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân dự Lễ khởi công Trạm Y tế Hữu nghị xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.
Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết Công trình quy mô nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn 2.450 m2, gồm 32 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng: khám chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Đây là công trình góp phần nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân dự Lễ khởi công Trạm Y tế Hữu nghị xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.
Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết Công trình quy mô nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn 2.450 m2, gồm 32 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng: khám chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Đây là công trình góp phần nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Hai Bộ trưởng thăm phòng máy tính và trò chuyện với học sinh Trường THPT Trần Phú. Phó hiệu trưởng phụ trách Mai Hoàng Lâm cho biết trường được thành lập năm 1957, mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trần Phú.
Ông Mai Hoàng Lâm cảm ơn sự quan tâm của hai Bộ trưởng và đoàn đại biểu, đồng thời cho biết nhà trường chú trọng giáo dục học sinh về tri thức và trách nhiệm công dân.
Hai Bộ trưởng thăm phòng máy tính và trò chuyện với học sinh Trường THPT Trần Phú. Phó hiệu trưởng phụ trách Mai Hoàng Lâm cho biết trường được thành lập năm 1957, mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trần Phú.
Ông Mai Hoàng Lâm cảm ơn sự quan tâm của hai Bộ trưởng và đoàn đại biểu, đồng thời cho biết nhà trường chú trọng giáo dục học sinh về tri thức và trách nhiệm công dân.
Sau khi rời Trường THPT Trần Phú, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ. Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Sau khi rời Trường THPT Trần Phú, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ. Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Theo chương trình giao lưu, ngày mai tại Trung Quốc, hai bên sẽ thăm một đại đội biên phòng, trồng cây hữu nghị tại đơn vị này; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; thăm doanh nghiệp địa phương; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước vào ngày 19/3. Quân chủng Hải quân cho biết sẽ cử biên đội gồm hai tàu 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia tuần tra và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.
Theo chương trình giao lưu, ngày mai tại Trung Quốc, hai bên sẽ thăm một đại đội biên phòng, trồng cây hữu nghị tại đơn vị này; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; thăm doanh nghiệp địa phương; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước vào ngày 19/3. Quân chủng Hải quân cho biết sẽ cử biên đội gồm hai tàu 015 Trần Hưng Đạo và 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia tuần tra và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.
Sơn Hà