Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ukraine, cam kết tiếp tục viện trợ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin có chuyến thăm thứ hai tới Kiev từ khi chiến sự bùng phát và khẳng định Washington sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thăm Kiev ngày 20/11 để gặp các lãnh đạo Ukraine và củng cố sự ủng hộ bền bỉ của Mỹ dành cho "cuộc đấu tranh vì tự do của Ukraine". Chuyến đi không được thông báo trước do lo ngại về an ninh.

"Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Mỹ duy trì cam kết cung cấp cho Ukraine hỗ trợ an ninh cần thiết để tự vệ trước cuộc tấn công của Nga", Lầu Năm Góc cho hay.

Chuyến đi bằng tàu hỏa từ Ba Lan tới Kiev đánh dấu lần thứ hai ông Austin tới Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022. "Hôm nay tôi ở đây để đưa ra thông điệp quan trọng. Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine cả hiện tại và tương lai trong cuộc đấu tranh vì tự do", ông Austin đăng trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) tại Kiev ngày 20/11. Ảnh: X/Lloyd Austin

Mỹ cho đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với hàng chục tỷ USD viện trợ an ninh, và liên tục cam kết hỗ trợ Kiev đến chừng nào còn cần thiết.

Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ, khi Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông thứ hai trong chiến sự.

Trong phiên điều trần hồi tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi các nhà lập pháp duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.

"Nếu chúng ta không hành động, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đạt mục tiêu", ông Austin nói.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh đầu tháng này cho biết Lầu Năm Góc còn một tỷ USD để bổ sung kho vũ khí của quân đội Mỹ sau khi họ rút vật tư để viện trợ Ukraine. "Các gói hỗ trợ ngày càng nhỏ vì chúng tôi phải điều chỉnh", Singh cho hay.

Trước đây, những gói viện trợ quân sự của Mỹ, được công bố khoảng hai tuần một lần, có giá trị 300-500 triệu USD. Gói gần nhất được công bố ngày 3/11 tụt xuống 125 triệu USD.

Huyền Lê (Theo AFP, BBN)