Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham gia lập kỷ lục hít đất

Bộ trưởng Hegseth dẫn đầu nhóm hơn 3.000 học viên, sĩ quan, người hâm mộ cùng lúc chống đẩy trong một phút, lập kỷ lục Guinness thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/10 đến xem trận đấu bóng bầu dục giữa Hải quân và Không quân tại Annapolis, Maryland. Ông đã dẫn đầu nhóm 3.068 học viên, sĩ quan Hải quân và người hâm mộ cùng chống đẩy, lập kỷ lục Guinness thế giới về số người cùng chống đẩy trong một phút nhiều nhất.

Hải quân đã phá thành tích trước đó của Học viện Không quân là 2.926 người cùng chống đẩy trong một phút, thiết lập ở Colorado tháng 4/2023. Đội bóng bầu dục Hải quân sau đó cũng đánh bại đội Không quân với tỷ số 34-31.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham gia kỷ lục hít đất thế giới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth góp phần lập kỷ lục Guinness về chống đẩy tại Annapolis, Maryland, ngày 4/10. Video: X/Eric Daugherty

Ông Hegseth nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội vì góp phần lập kỷ lục Guinness thế giới.

Sau trận đấu, ông cũng tham gia ăn mừng cùng các thành viên đội bóng bầu dục Hải quân và có một bài phát biểu sôi nổi trong phòng thay đồ. Trước đó một ngày, ông đã sa thải Chánh văn phòng Hải quân Mỹ Jon Harrison, người được bổ nhiệm hồi tháng 1.

Lầu Năm Góc không đề cập nguyên nhân ông Harrison bị cách chức. Động thái diễn ra sau khi Bộ trưởng Hegseth và Tổng thống Trump triệu tập cuộc họp gấp với hàng trăm tướng lĩnh hôm 30/9.

Tại cuộc họp, ông Hegseth và ông Trump đã đưa ra thông điệp "nghe lời hoặc rời đi", yêu cầu các tướng lĩnh Mỹ phải tuân thủ nhiều chỉ đạo mới, trong đó có tiêu chuẩn thể chất và loại bỏ "hệ tư tưởng thức tỉnh" (woke), nếu không muốn mất ghế.

Đức Trung (Theo Fox News, ABC News)