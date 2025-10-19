Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gây tranh cãi vì đeo cravat giống màu cờ Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth làm dấy lên tranh cãi khi đeo cravat màu trắng, xanh dương, đỏ dự cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 ăn trưa làm việc với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Sự kiện còn có sự tham gia của các quan chức nội các Mỹ như Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Ông Hegseth gây chú ý khi đeo cravat có màu trắng, xanh dương và đỏ, với bố cục giống như quốc kỳ Nga. Lựa chọn trang phục của ông chủ Lầu Năm Góc lập tức làm dấy lên tranh cãi.

"Pete Hegseth xuất hiện trong cuộc họp với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm nay, đeo cravat có ba màu trên cờ Nga. Những con người này thực sự yêu mến ông Putin và nước Nga", cựu sĩ quan lục quân Mỹ Jake Broe, đang sở hữu tài khoản YouTube với hơn 650.000 lượt theo dõi, viết trên mạng xã hội.

"Hegseth đang muốn gửi thông điệp gì? Hay ông ấy chỉ là một kẻ ngốc?", Joni Askola, nhà hoạt động ủng hộ Ukraine, bình luận.

Một người dùng khác nhận định những màu sắc như vậy hiếm khi xuất hiện trên cravat và cho rằng ông Hegseth có thể đã đặt may riêng. Một số người cho rằng ông Hegseth không ủng hộ Nga, mà dường như chỉ muốn thể hiện sự phản đối với Tổng thống Zelensky.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Hegseth chưa lên tiếng lý giải về lựa chọn cravat của ông.

"Có thể ông ấy đang đeo cravat có màu cờ nước Mỹ", Phó tổng thống Vance nêu giả thuyết. Số khác cho rằng cravat của ông Hegseth giống cờ Hà Lan, với các màu theo thứ tự đỏ, trắng và xanh dương.

Đặc phái viên của Tổng thống Putin về hợp tác kinh tế quốc tế Kirill Dmitriev đăng ảnh ông Hegseth lên X cùng biểu tượng cờ Nga và cụm từ "WWG1WGA", được cho là viết tắt của "Where We Go One, We Go All" (Một người đi, tất cả cùng đi).

Ông Dmitriev là thành viên phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ trung gian nhằm hướng đến giải pháp hòa bình cho chiến sự Ukraine.

"Có lẽ cũng tốt khi chúng ta chung màu sắc", ông Dmitriev viết khi chia sẻ lại bài đăng của ông Vance, kèm theo biểu tượng bắt tay ở giữa cờ Nga và cờ Mỹ.

Như Tâm (Theo TASS, WION News)