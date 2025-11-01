Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bảo vệ quyết định nối lại thử hạt nhân của ông Trump

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói việc nối lại thử nghiệm hạt nhân là cách làm "có trách nhiệm", có thể giảm nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân.

"Tổng thống đã nói rõ rằng chúng tôi cần một lực lượng răn đe hạt nhân đáng tin cậy. Việc nối lại các cuộc thử nghiệm là cách làm rất có trách nhiệm. Tôi nghĩ điều đó làm giảm khả năng xảy ra xung đột hạt nhân", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với phóng viên khi đang trong chuyến công du ở Malaysia ngày 31/10.

Ông thêm rằng Lầu Năm Góc đang hành động "nhanh chóng" để tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump. Ông chủ Nhà Trắng ngày 29/10 đã lệnh cho quân đội Mỹ lập tức tái khởi động quy trình thử vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp ở Virginia ngày 30/9. Ảnh: AP

Khi một phóng viên hỏi liệu ông có định tiến hành các vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất lần đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 1992 hay không, ông Trump trả lời "tôi sẽ không nói".

"Các bạn sẽ sớm biết thôi, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện một số vụ thử nghiệm. Các quốc gia khác đã làm điều đó. Nếu họ làm, chúng tôi cũng sẽ làm", ông nói thêm.

Thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất là hình thức phổ biến trong Chiến tranh Lạnh. Khi thiết bị thử nghiệm được đặt ở độ sâu đủ lớn và kích hoạt, vụ nổ có thể được kiểm soát mà không phát tán bụi phóng xạ vào khí quyển.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump đang ám chỉ đến các vụ nổ hạt nhân thử nghiệm hay vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Không có quốc gia nào ngoại trừ Triều Tiên đã thử nghiệm vụ nổ hạt nhân trong hơn 25 năm qua. Lần gần nhất Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm là năm 2017. Nga và Trung Quốc đã không thực hiện các vụ thử như vậy lần lượt từ năm 1990 và 1996.

Mỹ đã ký Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện từ năm 1996, trong đó cấm tất cả vụ nổ hạt nhân thử nghiệm dù vì mục đích quân sự hay dân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ "nghiêm túc tuân thủ" lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh "thử nghiệm hạt nhân không bao giờ được cho phép dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)