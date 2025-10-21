Bộ trưởng Pháp thừa nhận thất bại an ninh trong vụ trộm ở bảo tàng Louvre

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Darmanin thừa nhận những thiếu sót trong bảo vệ bảo tàng Louvre, khiến nơi này xảy ra vụ trộm táo tợn giữa ban ngày.

"Điều rõ ràng là chúng ta đã thất bại, vì nhóm người đó đã dựng được thang nâng ngay giữa Paris, lẻn vào bảo tàng chỉ trong vài phút để đánh cắp những món đồ vô giá và làm xấu đi hình ảnh nước Pháp", Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerald Darmanin nói ngày 20/10.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cùng ngày tuyên bố sẽ thắt chặt an ninh bên ngoài các cơ sở văn hóa sau vụ cướp ở bảo tàng Louvre.

Xe có thang nâng được nhóm cướp sử dụng để đột nhập bảo tàng Louvre sáng 19/10. Ảnh: AFP

Trong lúc giới chức Pháp đang điều tra sự việc, công ty tình báo tư nhân Israel CGI, có trụ sở ở Tel Aviv, ngày 20/10 nói rằng bảo tàng Louvre đã tìm tới công ty này để xử lý tình hình.

"Bảo tàng Louvre đã đặc biệt yêu cầu chúng tôi tìm danh tính của những người liên quan đến vụ trộm và thu hồi các hiện vật bị đánh cắp", giám đốc điều hành CGI, Zvika Naveh, nói.

Tuy nhiên, ban quản lý bảo tàng Louvre nhanh chóng phủ nhận thông tin này. Ông Naveh sau đó giải thích rằng yêu cầu mời công ty của ông điều tra được đưa ra "thông qua một bên trung gian đại diện cho bảo tàng Louvre, trong đó có cả các công ty bảo hiểm".

Tổng cộng 9 món đồ quý giá thuộc bộ sưu tập France's Crown Jewels đã bị đánh cắp trong vụ trộm hôm 19/10, trong đó có một vương miện từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie, vợ của Vua Napoleon III. Chiếc vương miện được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, sau khi những tên trộm đánh rơi trong lúc bỏ trốn.

Bảo tàng Louvre từng nhiều lần trở thành mục tiêu của tội phạm. Năm 1911, bức Mona Lisa bị đánh cắp khỏi Louvre, rồi được tìm thấy hai năm sau tại Florence. Năm 1983, hai bộ áo giáp thời Phục hưng cũng bị lấy cắp và phải gần 40 năm sau mới thu hồi được.

Ngọc Ánh (Theo AFP)