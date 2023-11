Bộ trưởng Nội vụ: Ưu tiên lương nhà giáo cao nhất thang bảng lương

10h20 Công an xã có hơn 100 đầu việc

Chất vấn Bộ trưởng Công an, đại biểu Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM) nêu thực trạng những địa phương đông dân, có tình hình an ninh trật tự phức tạp như TP HCM cũng bị cắt giảm biên chế cơ học đối với cảnh sát khu vực như các ngành khác. "Vậy làm cách nào để cảnh sát khu vực có thể thực hiện nhiệm vụ bám sát địa bàn dân cư, giữ mối liên hệ với nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?", bà Châu đặt câu hỏi.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Giang Huy

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết đã điều động hơn 50.000 công an chính quy xuống cấp cơ sở phường, xã; 500 cán bộ ở Bộ về các xã biên giới. Nhiệm vụ của cảnh sát khu vực cũng là một phần nhiệm vụ của công an phường xã. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, khối lượng công việc cơ sở rất lớn, công an xã chính quy, cảnh sát khu vực "có hơn 100 đầu việc phải làm".

Vì vậy, ông Tô Lâm khẳng định việc điều động công an từ cấp bộ, tỉnh, huyện sẽ tăng cường lực lượng cho cơ sở. Những cán bộ này sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ để giao dịch với người dân, thực tế kết nối rất tốt. Với tốc độ đô thị hóa cao, nhiều quận, thành phố được thành lập thì lực lượng này có thể đảm đương ngay công việc, đáp ứng yêu cầu quản lý an ninh trật tự cơ sở.

Tranh luận với Bộ trưởng Công an, bà Tô Thị Bích Châu nói "chưa hài lòng" với phần trả lời nói trên vì thực tế ở quận 1, TP HCM, từ 122 cảnh sát khu vực quản lý 239.000 dân, hiện chỉ còn 98 cảnh sát khu vực. Các giải pháp Bộ trưởng đưa ra "có hiệu quả một phần nhưng không thể nào phủ nhận vai trò của cảnh sát khu vực vì họ nắm sát địa bàn, giữ mối liên hệ với nhân dân".

"Một cảnh sát khu vực quản lý 3.000 hộ dân nếu suốt ngày ngồi xem camera thì thời gian đâu giữ mối liên hệ với nhân dân, bám sát địa bàn, tái tạo sức lao động", bà Châu nói.