Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Giá vé máy bay đã hạ nhiệt

8h00

Kết thúc phiên chất vấn chiều 5/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sáng 6/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời 10 chất vấn và 1 tranh luận của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ làm rõ một số vấn đề đại biểu đặt câu hỏi về 4 lĩnh vực chất vấn trong hai ngày qua.

Đại biểu Bế Trung Anh (Thường trực Hội đồng Dân tộc) cho biết việc nhận diện các vấn đề về văn hoá phi vật thể rất khó. Trong khi đó, đối với dân tộc thiểu số, văn hoá vật thể còn hữu hạn, văn hoá phi vật thể lại rất quan trọng. Do đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp cụ thể đặc thù như thế nào để các giá trị văn hoá phi vật thể giàu bản sắc đóng góp vào đời sống vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số?

Đại biểu Trình Lam Sinh Phó đoàn An Giang nói năm 2016, Chính phủ ban hành Đề án 1437 về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài. Mục tiêu là đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 930 người được cử đi học để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho văn hóa, nghệ thuật. Hiện nay, chỉ còn có 6 năm là kết thúc Đề án. Vì vậy, đại biểu đề nghị Bộ trưởng đánh giá về tình hình thực hiện của Đề án hiện nay ra sao và Bộ trưởng có những giải pháp gì để đạt được mục tiêu đến năm 2030?

Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga (Bí thư Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh) nói từ năm 2020 đến nay, các chính sách liên quan đến việc hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu, các thiết chế văn hóa xã an toàn khu cách mạng chưa được triển khai. Bà đề nghị Bộ trưởng cho biết việc triển khai các chính sách nêu trên như thế nào.

Đại biểu Trần Đình Gia (Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nói việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của các di sản ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn cần nguồn lực xã hội hóa. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng góp vốn để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với khai thác du lịch. Đại biểu Trần Đình Gia đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thảo và Du lịch về vấn đề này.