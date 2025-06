Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Ba trụ cột báo chí hiện đại là thể chế, hạ tầng và nhân lực

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ kỷ nguyên số đặt ra thách thức lớn nhưng mở ra nhiều cơ hội cho báo chí Việt Nam, trong đó ba trụ cột là thể chế, hạ tầng, nhân lực.

Chia sẻ với báo chí nhân kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925), Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà báo lão thành, nhà khoa học luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo chí nước nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết, phát triển đất nước.

Hiện nay, kỷ nguyên số vừa đặt ra những thách thức lớn, vừa mở ra nhiều cơ hội mới cho báo chí Việt Nam. Thách thức của báo chí là sự dịch chuyển độc giả từ phương tiện truyền thống sang nền tảng số, đòi hỏi tư duy làm báo thay đổi, chuyển từ sản xuất theo quy trình cũ sang số hóa, đa phương tiện. Nhà báo thời hiện đại không chỉ viết báo giấy đơn thuần mà còn phải làm báo điện tử, sản xuất video, livestream, podcast... để thu hút độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Mặt khác, công nghệ mang lại cơ hội to lớn trong đó người làm báo có thể tận dụng kỹ thuật số để làm báo đa phương tiện, đồ họa, thông tin, video phóng sự sắc nét. Thậm chí, bạn đọc có thể tương tác trực tiếp, cung cấp thông tin hoặc dữ liệu cho phóng viên. "Đây là động lực để chúng ta mở rộng cơ hội tương tác, kể chuyện đa chiều và tăng tính cộng đồng cho báo chí", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Hơn nữa, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn (Big Data) đang mở ra tiềm năng to lớn cho báo chí, từ tự động hóa quy trình biên tập, cá nhân hóa nội dung cho bạn đọc đến phân tích xu thế dư luận. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khuyến khích các cơ quan báo chí đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại như AI tổng hợp tin tức, tương tác chatbot, thực tế ảo cho báo điện tử. "Nếu khai thác tốt, công nghệ sẽ giúp báo chí đột phá về hình thức lẫn nội dung mà không đánh mất bản sắc", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Báo Văn Hóa

Bộ trưởng cho rằng ba trụ cột của báo chí hiện đại là thể chế, hạ tầng và nhân lực. Thể chế trước tiên phải vừa đảm bảo quản lý nhà nước nhưng vừa khơi thông, kiến tạo không gian cho báo chí phát triển.

Luật Báo chí sửa đổi tới đây sẽ thể chế hóa đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng với báo chí; đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân theo Hiến pháp 2013; làm rõ ranh giới giữa quyền tự do báo chí với trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Các quy định liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng cũng cần được sửa đổi.

Đồng thời, Bộ trưởng cho biết sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để báo chí có không gian tạo nguồn thu hợp pháp, phát triển bền vững.

"Phải có tư duy chiến lược, đột phá hơn nữa trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam theo hướng mở rộng không gian hạ tầng số đồng bộ và lưỡng dụng", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay.

Không gian làm việc của báo chí không chỉ là nơi "ngồi viết" mà phải trở thành tòa soạn hội tụ, nơi dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản, trí tuệ nhân tạo giao hòa thành những dòng thông tin chính xác, hấp dẫn, đáng tin cậy. Quy trình sản xuất được tối ưu hóa, tích hợp công nghệ AI, kết nối dữ liệu lớn.

Hội báo toàn quốc năm 2025. Ảnh: Ngọc Thành

Đội ngũ nhà báo thời đại mới không chỉ cần giỏi nghiệp vụ mà còn có khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng nhanh với môi trường số, tư duy toàn cầu, hiểu biết đa ngành và luôn giữ trong mình ngọn lửa của tinh thần phụng sự. Vì vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh đầu tư cho đào tạo nhân lực báo chí chất lượng cao là đầu tư cho tương lai quốc gia.

"Nếu muốn báo chí thực hiện tốt sứ mệnh vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng thực hiện, vừa đi sau tổng kết, cần hành động từ thể chế, nhân lực tới hạ tầng. Đó là ba trụ cột không thể tách rời, đan xen và bổ trợ lẫn nhau để cùng hướng tới mục tiêu chiến lược là thiết lập hệ sinh thái báo chí quốc gia có tính quản trị cao", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu quan điểm.

Vũ Tuân