Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

10h55 Bộ Công an đang xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tham gia trả lời một số nội dung đại biểu chất vấn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, an ninh mạng còn 5 nhóm vấn đề tồn tại. Trong đó, hành lang pháp lý, hệ thống văn bản pháp luật trong quản lý an ninh mạng chưa hoàn thiện; quan hệ phối hợp giữa ban ngành, địa phương về an ninh mạng chưa thực chất; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa hiệu quả; phần lớn nền tảng dịch vụ công nghệ, mạng của nước ngoài chưa có cơ quan đại diện ở Việt Nam nên khó quản lý.

Ngoài ra, ông Tô Lâm cho rằng còn nhiều sơ hở trong quản lý các loại hình dịch vụ tiền ảo, quản lý sử dụng sim, đặc biệt là sim rác, cần mạnh tay xử lý để làm lành mạnh thông tin, giao dịch.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 4/11. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Công an cho biết sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ về an toàn, an ninh mạng; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng; nâng cao trình độ năng lực, trang bị hiện đại cho lực lượng đảm bảo an ninh mạng...

Về tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, ông Tô Lâm nhìn nhận đây là thực trạng nhức nhối. Bộ Công an kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế đặc thù đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm cho ý kiến về dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện đại bảo vệ nền tảng dữ liệu, an ninh thông tin quan trọng, lưu trữ thông tin, dữ liệu cá nhân; xây dựng chiến lược chất lượng cao trong đảm bảo an ninh mạng. Không chỉ riêng Bộ Công an mà các cơ quan liên quan đến bảo vệ dữ liệu cần tích cực phối hợp quốc tế trong lĩnh vực này.

Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Công an cho biết cơ sở đã kết nối được với 12 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp Nhà nước và 15 UBND. Tuy nhiên, việc kết nối còn gặp khó khăn do hạ tầng công nghệ của nhiều địa phương, bộ ngành chưa đảm bảo, thiếu đồng bộ; chưa triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định. Nhiều cơ quan chưa số hóa dữ liệu, quy trình triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các ngành, địa phương muốn kết nối phải có trung tâm dữ liệu và phải đảm bảo an toàn .

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ rà soát kết nối này để phục vụ người dân. Bốn nguyên tắc để đảm bảo cơ sở dữ liệu đạt yêu cầu là đúng, đủ, sạch và sống. Thiếu một trong số yếu tố này cũng không thực hiện được.

Về tài khoản định danh điện tử, năm 2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử và đưa vào hoạt động chính thức. Đây là bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức có định danh điện tử quốc gia.

Tính đến 1/11/2022, Bộ Công an đã cấp hơn 12 triệu hồ sơ định danh điện tử cho người dân. Lợi ích đối với định danh điện tử là rất lớn, người dân dễ dang trao đổi thông tin, không phải cung cấp, điền nhiều khi làm việc với cơ quan Nhà nước và chỉ kê khai một lần; đảm bảo 4 không (không tiếp xúc, không giấy tờ, không tiền mặt và không gặp gỡ). Hồ sơ này giúp đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công giúp nhanh chóng; sử dụng thay thế thả bảo hiểm khi khám chữa bệnh; sử dụng định danh điện tử thay thế căn cước công dân để đăng ký xe máy, sử dụng thay thế cho các giấy tờ tương ứng...