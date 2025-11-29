Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Thanh niên hãy dấn thân, nhận việc thách thức'

Thanh niên có nhiều năng lượng, không sợ thất bại, vì vậy hãy dấn thân, nhận việc thách thức, startup các ý tưởng mới, theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Lời nhắn nhủ được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều 28/11 tại Hà Nội. Đây là đại hội đầu tiên của Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức sau hợp nhất hai Bộ.

Nói với 169 đại biểu đại diện cho các đoàn viên thanh niên của Bộ, ông nhắc lại sứ mệnh mới của Bộ là "dẫn dắt đổi mới, kiến tạo tương lai số và tương lai khoa học, công nghệ cho đất nước", nhấn mạnh thanh niên sẽ là nguồn năng lượng quyết định để Bộ hoàn thành sứ mệnh mới.

Theo Bộ trưởng, thế hệ thanh niên đang sống trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. "Những cán bộ trẻ của Bộ Khoa học và Công nghệ, không chỉ chứng kiến kỷ nguyên này, chúng ta phải góp phần tạo ra kỷ nguyên đó".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, ngày 28/11/2025. Ảnh: Lưu Quý

Thanh niên cần môi trường thử thách để phát triển

Trong 15 phút chia sẻ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dành phần lớn thời gian để nói với người trẻ về sự dấn thân, khuyến khích họ tích cực học hỏi, học hành và phát triển bản thân, phục vụ đất nước. Theo ông, phần lớn năng lực trong mỗi người "còn đang ngủ", vì vậy cần phải có những nhân tố "đánh thức nó dậy".

Dùng từ "tâm sự" trong bài phát biểu, ông kể về câu chuyện con bướm ra đời từ vỏ kén cứng để nhắc thế hệ thanh niên cần vượt qua môi trường khắc nghiệt và phát triển. Theo Bộ trưởng, thời đại Internet mang đến cho thế hệ trẻ ngày hôm nay nhiều sức mạnh, như trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, nhưng cũng khiến họ phải đối mặt với những thách thức như mất đi sự kết nối với chính mình, sống thiếu mục đích, sống theo trào lưu, không nhận ra sức mạnh thực sự của mình là gì.

"Chúng ta phải tạo ra thách thức, đặt ra những mục tiêu cao, khó tính với sản phẩm để mỗi người trưởng thành nhanh hơn, bộc lộ năng lực của mình rõ nét hơn", ông nói.

Nhấn mạnh những điều đáng giá không đến dễ dàng, Bộ trưởng khuyên người trẻ coi thất bại là một trải nghiệm tốt bởi nó giúp họ cứng cáp và trưởng thành hơn. "Thanh niên thì nhiều năng lượng, nhiều khát vọng, không sợ thất bại, vì vậy, nên nhận việc khó, các thách thức, đi đầu, dấn thân, ngã thì đứng dậy, đấu tranh với cái xấu, startup các ý tưởng mới, sinh ra đứa con của mình", ông nhắn nhủ.

Với các sinh viên, cũng là lực lượng chiếm phần lớn trong số các đoàn viên thanh niên trong Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh sức mạnh của trí tuệ, khuyên họ hiểu sâu về những từ "học hỏi", "học hành". Theo Bộ trưởng, "hỏi để hiểu", "hỏi để sinh ra tri thức mới", trong khi "hành" là để biến kiến thức thành của mình và "hành thì mới biết mình thiếu gì, cần học gì thêm".

"Tôi mong các bạn giữ cho mình ba điều: Thứ nhất, giữ ngọn lửa lý tưởng, lý tưởng phụng sự đất nước bằng tri thức và công nghệ. Thứ hai, giữ tinh thần học hỏi, học hỏi mỗi ngày, học từ công việc, từ đồng nghiệp, từ thực tiễn. Thứ ba, giữ trái tim tử tế, để mỗi kết quả chúng ta tạo ra đều thực sự vì Nhân dân, vì quốc gia", Bộ trưởng nói.

Trách nhiệm xây dựng lý tưởng cho thanh niên

Theo Bộ trưởng, với các quyết tâm và khát vọng của Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay, đây là môi trường "đủ khắc nghiệt" để bất kỳ ai đi qua đều thấy mình trưởng thành hơn. Ông coi việc tạo ra thách thức, đặt ra những mục tiêu cao, khó tính với sản phẩm là trách nhiệm của người lãnh đạo để mỗi người trưởng thành nhanh hơn, bộc lộ năng lực của mình rõ nét hơn.

Ngoài ra, để đạt được thành tựu, ông cho rằng thế hệ trẻ cần lý tưởng sống đúng đắn và cao đẹp, đồng thời lý tưởng của thanh niên phải "vừa hòa vào lý tưởng chung của đất nước, của dân tộc, vừa có sự độc đáo để tạo ra sự trưởng thành vượt bậc của từng cá nhân".

Nhắc đến thực tế nhiều thanh niên vẫn chưa có được trong mình một lý tưởng như vậy, ông đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi cán bộ đoàn, mỗi tổ chức đoàn từ cơ sở phải coi đó là trách nhiệm của mình. Ông đề nghị Đoàn thanh niên của Bộ nhận trách nhiệm về xây dựng cho mỗi thanh niên có một lý tưởng sống, làm việc, cống hiến và phát triển bản thân cao đẹp, đúng đắn.

Ông cũng nhấn mạnh lại các giá trị Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình, gọi đây là những giá trị mà cha anh đã để lại, là vẻ đẹp của một thế hệ thanh niên vừa giỏi việc chuyên môn, vừa đẹp trong lối sống và nhân cách. Bộ trưởng cũng yêu cầu Đoàn thanh niên Bộ tổ chức học tập giá trị cốt lõi, phương châm hành động và triết lý logo của Bộ, bởi theo ông, "muốn đi xa thì cần vững gốc".

Logo Bộ Khoa học và Công nghệ trên sân khấu trong bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Lưu Quý

"Bộ Khoa học và Công nghệ có những giấc mơ lớn, những khát vọng thần thánh, nhiệm vụ của tuổi trẻ là thực hiện những ước mơ, những khát vọng đó. Vì Tổ quốc vinh quang, sánh vai cường quốc năm châu", ông nói.

Bài phát biểu của Bộ trưởng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán phòng, với tiếng vỗ tay dài từ gần 200 đại biểu tham gia đại hội. Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ gửi lời cảm ơn, cam kết thực hiện các nhiệm vụ Bộ trưởng giao.

Tại đại hội, anh Trần Xuân Bách được chỉ định làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Thanh niên Bộ định hướng hoạt động gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ của ngành khoa học công nghệ, như xây dựng chính sách, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực. Họ cũng nhận nhiệm vụ là nòng cốt nhận nhiệm vụ đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ năng số, kỹ năng dữ liệu, AI, an toàn thông tin và công nghệ mới cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị; chủ động đề xuất và triển khai sáng kiến đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc; dẫn đầu khối công chức và đại học về chuẩn mực số, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Lưu Quý