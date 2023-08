Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Đưa vào luật để chính thức hóa quản lý OTT'

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói việc đưa dịch vụ OTT vào phạm vi điều chỉnh dự án Luật Viễn thông sửa đổi là để chính thức hóa trong quản lý.

Tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 24/8, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng khi được thông qua, dự luật sẽ định nghĩa đầy đủ, tường minh hơn ba dịch vụ gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT).

"Các dịch vụ này ngày càng quan trọng, nhưng lại chưa được đề cập ở đâu cả. Đưa vào luật nhưng trên cơ sở quản lý mềm, thúc đẩy sự phát triển và đảm bảo sự lành mạnh", ông Hùng nói.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu sáng 24/8. Ảnh: Media Quốc hội

Đồng tình với quan điểm trên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng việc đưa ba dịch vụ vào quản lý phù hợp "bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ với xu hướng hội tụ giữa viễn thông và công nghệ thông tin".

Bên cạnh đó, thị trường đã xuất hiện một số dịch vụ cung cấp thêm các tính năng tương tự dịch vụ viễn thông truyền thống. Các dịch vụ này cần được điều chỉnh với phương thức phù hợp để vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển.

"Dịch vụ OTT viễn thông được điều chỉnh sẽ tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Nhiều nước đã quy định OTT viễn thông là dịch vụ viễn thông, được quản lý theo pháp luật về viễn thông", ông Huy nêu.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật sẽ chỉnh lý theo hướng "quản lý nhẹ" đối với ba dịch vụ nêu trên, không hạn chế tỷ lệ vốn góp nước ngoài đối với hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ OTT viễn thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, dự thảo bổ sung quy định rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp ba dịch vụ trên, tập trung bảo đảm chất lượng dịch vụ; quyền của người sử dụng, an toàn, an ninh thông tin; giảm bớt một số nghĩa vụ so với các dịch vụ viễn thông truyền thống.

Trước đó, một số nhà mạng phản ánh họ phải đầu tư cho hạ tầng Internet, nhưng bị cạnh tranh bởi chính các dịch vụ trên mạng. Tại cuộc họp của Bộ Thông tin và Truyền thông chiều 6/4, ông Cao Anh Sơn, Tổng giám đốc Viettel Telecom, cho biết trong khi các doanh nghiệp viễn thông đang chứng kiến sự suy giảm lớn trong các dịch vụ như gọi điện thoại và SMS, những dịch vụ OTT lại phát triển mạnh mẽ, một số tăng trưởng ở mức hai con số. Do đó, các nhà mạng mong dự luật mới của Bộ có biện pháp để OTT chia sẻ doanh thu với nhà mạng để tăng cường đầu tư cho hạ tầng

Dự kiến, Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) tại kỳ họp 6 vào tháng 10.

Sơn Hà