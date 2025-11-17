Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chưa bao giờ ngành giáo dục được chăm lo như hiện nay

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng ngành giáo dục và đào tạo chưa bao giờ có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nêu quan điểm này tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục, sáng 17/11. Một trong những minh chứng là lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo.

Theo ông Sơn, từ xưa, nghề dạy học vẫn được tôn là nghề cao quý, tôn sư trọng đạo là một giá trị truyền thống. Tới nay, Luật Nhà giáo đã giúp luật hóa việc đề cao người làm giáo dục, phát triển và bảo vệ đội ngũ nhà giáo, cùng trách nhiệm, nghĩa vụ của họ.

"Đạo lý, văn hóa, phong tục từ nay được pháp điển hóa, tạo nên sự chính thống, bền vững và quang minh cho nghề nghiệp nhà giáo", ông Sơn nói.

Vì thế, ông Sơn cho rằng những người làm trong ngành giáo dục phải làm sao cho xứng đáng. Nhà giáo cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình.

Ông đề nghị tất cả nhà giáo phấn đấu rèn luyện, học tập không ngừng để dẫn dắt, truyền cảm hứng; luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đặc biệt là về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 17/11. Ảnh: MOET

Nói về thành tựu của ngành trong 5 năm qua, ông Sơn cho biết điểm nổi bật ở phổ thông là đã hoàn tất chu trình triển khai chương trình mới 2018, chuyển mạnh từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Việt Nam luôn trong top 10 có kết quả cao nhất ở các kỳ thi Olympic quốc tế, có môn thuộc top 3-5, cho thấy nỗ lực của toàn ngành và năng lực của học sinh Việt Nam.

Giáo dục đại học cũng có bước phát triển khi nhiều trường có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới, một số vào top 150 châu Á. Còn giáo dục nghề nghiệp hội nhập ngày càng sâu rộng, hình thành được đội ngũ nhà giáo, chuyên gia, đại sứ kỹ năng nghề đẳng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Theo ông Sơn, nhiều cơ chế chính sách được xây dựng, đặc biệt là Luật Nhà giáo giúp đội ngũ của ngành yên tâm, phấn khởi và gắn bó với nghề hơn. Thí sinh thi vào khối ngành sư phạm nhiều hơn, điểm chuẩn thuộc diện cao nhất cả nước trong vài năm gần đây.

Bộ trưởng Giáo dục bày tỏ tin tưởng các thầy cô sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới.

Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua đầu tháng 6. Điểm đột phá là nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Họ cũng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các khoản phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc và điều kiện vùng miền. Riêng giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm 5 năm nếu có nhu cầu mà không bị giảm tỷ lệ % hưởng lương hưu. Ngoài ra, ngành giáo dục được chủ động tuyển dụng, thay vì phụ thuộc vào ngành Nội vụ như trước.

Hiện giáo dục là một trong số ít ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên (sau 5 năm, mỗi năm tăng 1%), bên cạnh phụ cấp ưu đãi 25-70%. Sinh viên Sư phạm theo diện đặt hàng của nhà nước được miễn học phí, cùng hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng.

Dương Tâm