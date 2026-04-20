Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói giá xăng đã chạm đỉnh

Ông Chris Wright tin rằng giá xăng tại Mỹ đã đạt đỉnh và sẽ giảm dần, nhưng dự báo vẫn ở mức cao cho đến năm sau.

Việc giá xăng xuống dưới 3 USD một gallon "có thể xảy ra vào cuối năm nay, hoặc năm sau. Nhưng giá nhiều khả năng đã chạm đỉnh và bắt đầu giảm", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trên CNN hôm 19/4. Ông khẳng định "chắc chắn khi xung đột được giải quyết, bạn sẽ thấy giá giảm".

Giá xăng tại Mỹ đã tăng tốc sau khi chiến sự tại Trung Đông nổ ra. Giá trung bình ngày 19/4 là 4,05 USD một gallon (1,07 USD một lít), theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA). Cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ là 3,16 USD.

Việc này đang gây sức ép lên Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, theo Reuters. Đảng Cộng hòa nỗ lực bảo vệ thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Dân Mỹ đổ xăng tại một cây xăng ở Beverly Hills, California, ngày 3/3. Ảnh: AP

Các quan chức trong chính quyền ông Trump có quan điểm khác nhau về dự báo giá xăng. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự báo giá sẽ về quanh 3 USD một gallon vào hè này. Trong khi đó, ông Trump khẳng định giá vẫn ở mức cao đến tháng 11.

Tuy vậy, tất cả đều có chung dự báo là giá sẽ rẻ hơn khi chiến sự chấm dứt. "Dưới 3 USD một gallon là mức rất thấp nếu điều chỉnh theo lạm phát. Chúng ta chắc chắn sẽ quay lại mức đó", Wright nói.

Tác động của chiến sự tới vận chuyển dầu cũng khiến các hãng hàng không liên tục cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết nguồn cung nhiên liệu bay sẽ dồi dào hơn khi xung đột với Iran hạ nhiệt.

"Đúng là có gián đoạn nhỏ, hy vọng chỉ trong thời gian ngắn thôi. Nhưng về dài hạn, chi phí đi lại của người Mỹ giảm nhờ giá nhiên liệu bay thấp hơn", Duffy nói.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hiệu lực tuần này, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông vài ngày qua lại có dấu hiệu leo thang. Hôm qua, ông Trump cáo buộc Iran vi phạm khi tấn công các tàu tại eo biển Hormuz vào cuối tuần.

Các quan chức Mỹ dự kiến đến Pakistan ngày 20/4 để tiếp tục đàm phán. "Chúng tôi đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận. Nếu không, Mỹ phá hủy mọi nhà máy điện và cây cầu tại Iran", ông Trump cảnh báo.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)