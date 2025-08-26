Bộ trưởng Mỹ: Trùm ma túy Mexico sẽ chết rục trong tù

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho hay Ismael Zambada, ông trùm băng Sinaloa, sẽ "chết rục trong tù" sau khi nhận tội trước tòa án New York ở tuổi 77.

Ismael "El Mayo" Zambada, 77 tuổi, đồng sáng lập băng đảng Sinaloa khét tiếng Mexico và bị coi là nhóm khủng bố ở Mỹ, ngày 25/8 nhận tội cầm đầu một tổ chức tội phạm cùng tội danh tham nhũng, tống tiền. Sinaloa là băng đảng lâu đời nhất ở Mexico và là một trong những băng đảng ma túy tàn bạo, quyền lực nhất thế giới.

Zambada đối mặt mức án tối thiểu là chung thân tại tòa án ở Brooklyn, New York, Mỹ. Ông trùm cũng chấp nhận bị tịch thu tài sản 15 tỷ USD.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã công bố lời nhận tội của Zambada, gọi đây là chiến thắng quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm loại bỏ hoàn toàn các tổ chức khủng bố nước ngoài, bảo vệ công dân Mỹ khỏi ma túy, bạo lực.

"Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của giới chức liên bang, Zambada sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Ông ta sẽ chết rục trong nhà tù liên bang Mỹ, nơi ông ta thuộc về", bà Bondi phát biểu.

Trùm ma túy Ismael "El Mayo" Zambada. Ảnh: Reuters

Trong 30 năm qua, băng Sinaloa đã thu lợi nhuận hàng tỷ USD nhờ chuyển ma túy vào Mỹ. Zambada thành lập băng Sinaloa cùng trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, người đang thụ án chung thân ở Colorado.

Ban đầu, Sinaloa buôn bán cocaine, sau đó chuyển sang heroin và fentanyl trong thời kỳ Zambada làm thủ lĩnh.

"Chúng mua tiền chất fentanyl từ Trung Quốc, sản xuất ma túy ở Mexico và tuồn vào các cộng đồng Mỹ, giết chết con em chúng ta. Zambada cũng vận hành băng đảng của mình bằng bạo lực cực đoan", bà Bondi nói.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết thêm băng Sinaloa sử dụng vũ khí hạng nặng, tiến hành các vụ ám sát, bắt cóc để duy trì kỷ luật nội bộ.

Zambada cũng bị cáo buộc hối lộ các quan chức chính phủ Mỹ, khống chế họ để bảo kê cho các chuyến hàng từ Mexico sang Mỹ. Ông trùm bị truy tố tại ít nhất 16 tòa án liên bang trên toàn quốc.

Zambada bị bắt ngày 25/7 khi đáp xuống sân bay ở El Paso, Texas, sau đó được di lý đến New York để xét xử. Ông trùm nhận tội hai tuần sau khi các công tố viên cam kết sẽ không đề nghị án tử hình với ông ta.

Đức Trung (Theo FOX News, ABC News)