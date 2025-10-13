Bộ trưởng Mỹ: Thuế 100% với Trung Quốc không nhất thiết thực thi

Bộ trưởng Tài chính Bessent nói căng thẳng Mỹ - Trung đã "giảm đáng kể" sau lời đe dọa áp thuế 100% của ông Trump và lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau tại APEC ở Hàn Quốc.

"Tổng thống Donald Trump nói thuế quan sẽ chưa có hiệu lực trước ngày 1/11. Ông ấy sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Tôi tin cuộc gặp đó vẫn sẽ diễn ra", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong cuộc phỏng vấn ngày 13/10.

Ông Trump và ông Tập đã lên kế hoạch gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hàn Quốc cuối tháng này. Tuy nhiên, khi công bố áp thuế bổ sung 100% với tất cả hàng hóa Trung Quốc hôm 10/10, ông chủ Nhà Trắng dọa hủy cuộc gặp, nói rằng "giờ dường như không còn lý do gì để làm như vậy".

Ông Bessent cho biết sau tuyên bố của ông Trump, hai nước đã có nhiều cuộc thảo luận cuối tuần qua và "đã giảm đáng kể căng thẳng". Ông thêm rằng sẽ có các cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai bên tại Washington tuần này, bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

"Mức thuế 100% không nhất thiết phải thực thi. Dù mức thuế này được thông báo tuần trước, mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Các kênh liên lạc đã được mở lại và chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump ngày 12/10 cũng thể hiện giọng điệu hòa giải sau khi đe dọa áp thêm thuế với Bắc Kinh, nói Mỹ muốn "giúp Trung Quốc" chứ không phải gây tổn hại cho nước này.

Thông báo áp thuế mới của Mỹ đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc ngày 9/10 ban hành các biện pháp kiểm soát sâu rộng đối với khoáng sản đất hiếm. Đây là vật liệu quan trọng được sử dụng trong ngành sản xuất chất bán dẫn, máy bay chiến đấu và nhiều công nghệ tiên tiến khác.

Trung Quốc ngày 11/10 chỉ trích Mỹ tiêu chuẩn kép, khẳng định việc kiểm soát đất hiếm của Bắc Kinh là động thái bình thường. Họ nói chính Mỹ từ lâu cũng áp đặt các biện pháp kiểm soát như vậy và thực thi các hành vi phân biệt đối xử chống lại Trung Quốc dưới danh nghĩa an ninh quốc gia.

Tuy cho biết hai bên đang thúc đẩy giảm căng thẳng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 13/10 vẫn chỉ trích động thái của Trung Quốc là khiêu khích, thêm rằng Washington đã phản đối mạnh mẽ. Ông khẳng định Mỹ sẽ bác bỏ các yêu cầu cấp phép của Trung Quốc liên quan tới xuất khẩu đất hiếm hoặc các sản phẩm từ vật liệu này.

Thanh Tâm (Theo Reuters)