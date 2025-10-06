Bộ trưởng Mỹ nói Chicago đã trở thành 'vùng chiến sự'

Bộ trưởng Noem cho rằng Chicago, thành phố đông dân thứ ba Mỹ, đã trở thành "vùng chiến sự" do các cuộc biểu tình chống lực lượng liên bang.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 5/10, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã chỉ trích Thị trưởng Chicago Brandon Johnson, người nhiều lần phản đối những cuộc truy quét của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) và quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia đến thành phố này.

"Thật sai trái. Phải có hậu quả cho những lãnh đạo cố tình nói dối về tình hình thực địa. Thành phố của ông ấy đã trở thành vùng chiến sự và ông ấy đang che giấu để tội phạm có thể hủy hoại cuộc sống của người dân", bà nói.

Bà Noem đưa ra chỉ trích một ngày sau khi đặc vụ Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), thuộc lực lượng liên bang được triển khai đến Chicago, nổ súng làm bị thương một phụ nữ.

Theo người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ Tricia McLaughlin, người bị bắn là công dân Mỹ và có mang theo vũ khí bán tự động. Người này bị đưa vào danh sách cảnh báo của CBP tuần trước đó, với cáo buộc theo dõi đặc vụ liên bang.

Đặc vụ liên bang tuần tra ở trung tâm thành phố Chicago, bang Illinois, ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn triển khai 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia bang Illinois tới Chicago, với nhiệm vụ bảo vệ nhân viên liên bang và cơ sở chính phủ.

Bộ trưởng Noem khẳng định người dân ủng hộ động thái này. "Họ hiểu rằng nơi nào chúng tôi có mặt, nơi đó có nhiều tự do hơn. Người dân được sống an toàn hơn. Sự hiện diện của lực lượng liên bang đã khiến hàng nghìn tội phạm đã bị loại khỏi đường phố Chicago", bà nói.

Trong khi đó, Thống đốc Illinois JB Pritzker cáo buộc chính quyền Trump làm trầm trọng thêm khủng hoảng, chỉ trích quyết định điều động Vệ binh Quốc gia là "phi lý và phi dân chủ".

Bình luận trên CNN, ông cáo buộc chính quyền liên bang đang biến Chicago thành vùng chiến sự và kêu gọi họ rút quân. "Nếu không tập trung vào những tội phạm nguy hiểm nhất như Tổng thống nói, họ cần phải rời khỏi Chicago ngay lập tức", ông nhấn mạnh.

Tại sự kiện gây quỹ của đảng Dân chủ ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia, ông Pritzker thậm chí cáo buộc Tổng thống Trump "phản quốc" khi điều binh tới nhiều thành phố Mỹ cho các nhiệm vụ trị an. Ông kêu gọi đảng Dân chủ "đoàn kết phản kháng".

Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Mỹ với khoảng 2,7 triệu người, theo kết quả điều tra dân số năm 2020. Thành phố ghi nhận 573 vụ án giết người năm 2024, cao hơn nhiều so với 377 vụ ở New York và 268 vụ ở Los Angeles.

Tổng thống Trump đang liên tục triển khai lực lượng liên bang và Vệ binh Quốc gia tới các thành phố do phe Dân chủ kiểm soát, cáo buộc chính quyền địa phương không thể kiềm chế tội phạm.

Thanh Danh (Theo Guardian, CBS, AP)