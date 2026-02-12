Bộ trưởng Mỹ đấu khẩu tại Hạ viện về hồ sơ Epstein

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đấu khẩu với các nghị sĩ khi bị chất vấn trong phiên điều trần tại Hạ viện về cách công bố hồ sơ Epstein.

Phiên điều trần của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày 11/2 trở nên căng thẳng khi các nghị sĩ liên tục chất vấn về cách Bộ Tư pháp xử lý và công bố hồ sơ liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, cũng như nỗ lực truy tố những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump.

Cuộc điều trần biến thành đấu khẩu khi phe Dân chủ dồn dập hỏi Bộ trưởng Bondi về hồ sơ Epstein và những nạn nhân bị lạm dụng, nhiều người trong số đó được mời dự khán. Một số nạn nhân và người thân trước đó còn tổ chức họp báo, chỉ trích cách Bộ Tư pháp Mỹ xử lý sự việc và kêu gọi công bố thêm tài liệu trong hồ sơ Epstein.

Nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal có lúc đề nghị những phụ nữ liên quan Epstein đứng dậy, rồi yêu cầu Bộ trưởng Bondi xin lỗi họ vì Bộ Tư pháp Mỹ đã không giữ kín danh tính toàn bộ nạn nhân khi công bố hồ sơ. Bondi từ chối và hỏi vặn lại các nghị sĩ Dân chủ có nghĩ họ nên "xin lỗi Tổng thống Trump" vì đã tham gia các cuộc luận tội trước đây hay không.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tại phiên điều trần với Ủy ban Tư pháp Hạ viện ở Washington, ngày 11/2. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Bondi nhiều lần cáo buộc phe Dân chủ "diễn trò", gọi Jamie Raskin, lãnh đạo phe Dân chủ trong ủy ban, là "luật sư hết thời", sau đó cáo buộc nghị sĩ Hank Johnson của bang Georgia thiếu kinh nghiệm dù đã làm việc tại Hạ viện khoảng hai thập kỷ, rồi mỉa mai nghị sĩ Mary Gay Scanlon không hiểu gì về an ninh công cộng.

Căng thẳng còn lan sang cả nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa. Nghị sĩ Thomas Massie, đồng tác giả dự luật buộc Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồ sơ Epstein, chất vấn về tình trạng cơ quan này kiểm duyệt quá tay một số thông tin, nhưng lại để lộ danh tính một số nạn nhân của Epstein.

Bà Bondi đáp trả bằng cáo buộc nghị sĩ Massie "mắc hội chứng ám ảnh về ông Trump", gọi ông là chính trị gia thất bại và nhắc nhở rằng Massie đang trả giá khi không được Tổng thống ủng hộ trong bầu cử sơ bộ năm nay.

Nghị sĩ Cộng hòa Chip Roy cũng yêu cầu Bộ trưởng Bondi giải thích việc một số tên nạn nhân không được bôi đen, song lãnh đạo Bộ Tư pháp Mỹ lại đổ lỗi cho thời hạn công khai tài liệu ngày 19/12/2025 khiến đội ngũ luật sư của bộ làm việc kém hiệu quả.

Bà nói Bộ Tư pháp Mỹ "đã làm tốt nhất có thể", thừa nhận chỉ một phần nhỏ hồ sơ Epstein được công bố đúng hạn và phần lớn hồ sơ được công bố vào đầu tháng này.

Khi được hỏi liệu còn ai khác có thể bị truy tố liên quan Epstein hay không, bà Bondi nói có một số cuộc điều tra "đang được xem xét", nhưng không nêu rõ đối tượng hay nội dung.

Bà Bondi cáo buộc phe Dân chủ đang tìm cách đánh lạc hướng công chúng Mỹ khỏi nhiều thành tích của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định Bộ Tư pháp Mỹ dưới quyền bà đang nỗ lực khôi phục sứ mệnh cốt lõi sau "nhiều năm quan liêu và bị vũ khí hóa bởi chính trị".

Thanh Danh (Theo AP, NBC)