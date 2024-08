Bộ trưởng Lương Tam Quang được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 bầu bổ sung Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, tại hội nghị chiều 16/8.

Trong thông cáo phát ngay sau hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết nội dung trên.

Thượng tướng Lương Tam Quang 59 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên; cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm, cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế, Cục phó An ninh kinh tế tổng hợp, Thư ký Thứ trưởng Công an, Phó chánh văn phòng rồi Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an.

Năm 2019, ông giữ cương vị Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Tháng 1/2022, ông Quang được thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng. Ngày 6/6, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Quang giữ chức Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Giang Huy

Theo Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu và quyết định số lượng Ủy viên.

Bộ Chính trị lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.

Sau khi bầu bổ sung, hiện Bộ Chính trị khóa 13 có 15 Ủy viên, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Bí thư; quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Phạm Dự