Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức

Bộ trưởng Lao động Chavez-DeRemer sẽ từ chức, kết thúc nhiệm kỳ với nhiều bê bối xoay quanh khiếu nại về cách đối xử với các nữ nhân viên trẻ.

"Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer sẽ rời chính quyền để đảm nhận một vị trí trong lĩnh vực tư nhân", giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung thông báo hôm 20/4, đồng thời ca ngợi "công việc tuyệt vời" mà bà đã thực hiện ở vai trò này.

Thứ trưởng Keith Sonderling sẽ điều hành Bộ Lao động Mỹ sau khi bà Chavez-DeRemer rời nhiệm sở. Chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẽ đề cử ai giữ vị trí này lâu dài.

Bộ trưởng Chavez-DeRemer từng nhận được ủng hộ từ hơn 10 đảng viên Dân chủ trong quá trình phê chuẩn chức vụ, nhưng gần đây đối mặt với những lời kêu gọi từ chức vì cáo buộc rằng bà cùng các cố vấn, thành viên gia đình thường xuyên gửi tin nhắn với những yêu cầu cá nhân cho các nhân viên trẻ.

Bà Lori Chavez-DeRemer trong phiên điều trần phê chuẩn chức vụ tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 2/2025. Ảnh: AP

Báo New York Times tuần trước đưa tin bà Chavez-DeRemer và một cựu phó chánh văn phòng đã gửi tin nhắn yêu cầu nhân viên mang rượu đến cho họ trong các chuyến công tác của Bộ Lao động.

Chồng và cha của bà Chavez-DeRemer cũng nhắn tin qua lại với các nữ nhân viên trẻ, trong đó một số người được chính Bộ trưởng Lao động Mỹ chỉ thị phải "chăm sóc kỹ" các thành viên nam trong gia đình bà.

Những tin nhắn này được thu thập trong quá trình điều tra về năng lực điều hành của bà Chavez-DeRemer. Cuộc điều tra bắt nguồn từ đơn tố cáo về hàng loạt sai phạm, cho thấy mối lo ngại của cấp dưới khi họ tin rằng bà không quan tâm đến các công việc tại Bộ Lao động.

4 người trong nhóm của Bộ trưởng Chavez-DeRemer đã bị buộc thôi việc sau cuộc điều tra, trong đó có chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, trưởng bộ phận tiền trạm và một thành viên trong đội an ninh bị nghi có quan hệ tình cảm với bà. 3 nhân viên đã nộp đơn khiếu nại rằng họ bị vi phạm quyền dân sự, mô tả môi trường làm việc tại Bộ Lao động Mỹ là "độc hại".

Trong một đoạn trao đổi hồi tháng 4/2025 mà truyền thông Mỹ tiếp cận được, ông Richard Chavez, cha bà Chavez-DeRemer, đã viết cho một nữ nhân viên trẻ: "Nghe nói em đang ở trong thành phố. Ước gì em cho tôi biết. Tôi đã có thể tìm cớ ra ngoài để đưa em đi tham quan rồi. Hãy giữ kín chuyện này nhé".

Trang tin MS NOW cho hay 2 nữ nhân viên trẻ đã nộp đơn tố cáo, cáo buộc chồng bà Chavez-DeRemer đã "có những hành vi đụng chạm thân thể không phù hợp" vào cuối năm ngoái khi họ đang làm việc tại văn phòng của Bộ Lao động Mỹ.

Bà Chavez-DeRemer không bị cáo buộc có hành vi sai trái trong sự việc liên quan đến cha và chồng mình.

Vũ Hoàng (Theo AFP)