Bộ trưởng Janet Yellen: Kinh tế Mỹ không bị lạm phát kèm suy thoái

Giá nhà, nguyên nhân chính gây lạm phát ở Mỹ, được dự báo giảm trong năm nay, giúp nước này thoát khỏi lạm phát kèm suy thoái.

Phát biểu tại một cuộc phỏng vấn Fox Business, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói, Mỹ sẽ không rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ (lạm phát kèm suy thoái). Đây là hiện tượng chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, đi kèm với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tăng trưởng kinh tế chậm.

Các nhà dự báo cho rằng lạm phát sẽ nguội đi khi giá nhà - nguyên nhân chính gây nên hiện tượng này - hạ nhiệt trong năm nay.

Ở nhiều nơi trên cả nước, giá thuê căn hộ mới nhìn chung đã giảm, bà Yellen nói. Những bình luận được Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra sau khi Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon để ngỏ kịch bản về lạm phát đình trệ.

Bộ trưởng Janet Yellen cũng thừa nhận đã sai lầm khi tuyên bố trước đó lạm phát tại Mỹ chỉ là tạm thời. Thực tế, giới chức nước này cần nhiều thời gian hơn so với dự đoán ban đầu, vài tuần hoặc vài tháng, để hạ nhiệt giá cả.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ giảm đáng kể so với đỉnh giữa năm 2022, nhưng tốc độ tăng giá vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong tháng 2, chỉ số này tăng 0,4% so với tháng trước đó và 3,2% cùng kỳ năm ngoái. Các dữ liệu này đều cao hơn dự báo của giới phân tích và cao hơn tháng 1.

Vài tuần gần đây, quan chức Fed đều ra tín hiệu việc giảm lãi sẽ diễn ra trong năm nay, nhưng tỏ ý thận trọng về khả năng chấm dứt cuộc chiến chống lạm phát quá sớm. Trong các cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhắc lại các lo ngại này, nhưng khẳng định "không còn cách xa" thời điểm nới lỏng tiền tệ.

Với tình trạng người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn qua thẻ tín dụng, nhưng đã cạn kiệt một phần tiết kiệm, bà Yellen cho rằng đây là điều bình thường thay vì một xu hướng mới đáng ngại.

Về vị thế của đồng đô la, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói không có đồng tiền nào cạnh tranh được với USD về tính thanh khoản, pháp lý và chiều sâu của thị trường tài chính.

Đức Minh (theo AFP, Reuters)