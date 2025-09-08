Bộ trưởng Indonesia mất chức giữa sóng biểu tình bạo lực

Tổng thống Indonesia cách chức Bộ trưởng Tài chính để cải tổ nội các sau loạt cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ diễn ra khắp cả nước.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm nay thông báo cách chức Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati mà không nêu lý do. Nhà kinh tế Purbaya Yudhi Sadewa, từng giữ chức tổng giám đốc công ty Bảo hiểm Tiền gửi Indonesia, được bổ nhiệm làm người thay thế bà Indrawati.

Bà Indrawati là người có ảnh hưởng lớn ở Indonesia, từng giữ chức giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) và đảm nhận vị trí bộ trưởng tài chính dưới ba đời tổng thống Indonesia.

Cuối tháng trước, nhà của bà Indrawati bị người biểu tình cướp phá khi Indonesia nổ ra loạt cuộc biểu tình phản đối đặc quyền dành cho các quan chức và nghị sĩ nước này.

Cựu bộ trưởng tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Ảnh: Reuters

Chuyên gia Bhima Yudhistira Adhinegara, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật pháp, cho biết việc bà Indrawati bị cách chức không có gì đáng ngạc nhiên, khi xét tới tình hình kinh tế gần đây của Indonesia.

"Yêu cầu bãi nhiệm bà Indrawati từ lâu đã được nhiều viện nghiên cứu và tổ chức xã hội đề xuất, khi họ nhận thấy bà không có khả năng thúc đẩy hệ thống thuế công bằng", ông Adhinegara nói.

Tổng thống Subianto cũng điều chuyển công tác Bộ trưởng An ninh Budi Gunawan và Bộ trưởng Thể thao Dito Ariotedjo, nhưng không nêu lý do.

Indonesia rung chuyển bởi các cuộc biểu tình từ cuối tháng trước. Người dân và các tài xế công nghệ tuần hành trên đường phố ở 25 tỉnh, một số nơi xảy ra đụng độ và cướp phá khiến ít nhất 10 người chết, vài tòa nhà chính quyền và công trình công cộng bị đốt.

Người biểu tình phản đối mức lương thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao và các đặc quyền dành cho quan chức. Đây là những đợt biểu tình quy mô lớn nhất và dữ dội nhất kể từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Subianto.

Ngọc Ánh (Theo AFP)