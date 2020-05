Bộ trưởng Indonesia hứng chỉ trích vì so sánh nCoV với phụ nữ

Bộ trưởng An ninh Indonesia bị chỉ trích phân biệt giới tính khi khuyên người dân học cách sống chung với nCoV vì virus "cũng giống như vợ".

Chính phủ Indonesia sắp nới lỏng lệnh phong tỏa từng phần vào đầu tháng 6, cố gắng thiết lập nhịp sống bình thường mới. Trong nỗ lực trấn an người dân về việc nới lỏng các hạn chế ngăn ngừa Covid-19, Bộ trưởng An ninh Mohammad Mahfud đã so sánh nCoV với các bà vợ.

"Chúng ta cứ trốn tránh mãi ư? Chúng ta có thể thích nghi với hoàn cảnh mà vẫn chú ý tới sức khỏe của mình", Mohammad Mahfud nói trong một video đăng trên YouTube hôm 27/5.

"Một hôm, tôi nhận được ảnh chế từ Bộ trưởng Đầu tư và Hàng hải Luhut Pandjaitan, trong đó viết rằng 'nCoV cũng giống như vợ. Ban đầu, ta cố kiểm soát nó rồi nhận ra không thể. Vậy là ta phải học cách sống chung với nó'", ông phát biểu bằng tiếng Anh.

Bộ trưởng An ninh Indonesia Mohammad Mahfud. Ảnh: SCMP.

Bình luận của Bộ trưởng An ninh Indonesia lập tức bị các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ chỉ trích.

"Tuyên bố này không chỉ phản ánh sự bất lực của chính phủ trong việc xử lý Covid-19, mà còn thể hiện thái độ phân biệt giới tính và phụ nữ của một quan chức chính quyền", trích tuyên bố của Hiệp hội Đoàn kết Phụ nữ. "Cười cợt về phụ nữ sẽ làm bình thường hóa thói quen bạo lực với phụ nữ".

Người dùng mạng xã hội Indonesia cũng lên án Mohammad Mahfud. "Đàn ông khi kết hôn với phụ nữ mà có ý định kiểm soát cô ấy là một kẻ tồi tệ. So sánh phụ nữ với virus là xúc phạm", một người dùng Twitter có tên Deslina viết.

Indonesia đang triển khai 340.000 nhân viên an ninh tới 4 tỉnh Jakarta, Tây Java, Tây Sumatra và Gorontalo để thực thi "nhịp sống bình thường mới", tướng Hadi Tjahjanto, tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia, nói.

Họ có nhiệm vụ đảm bảo người dân tuân thủ hướng dẫn y tế do chính phủ ban hành, bao gồm đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Nhiều người Indonesia lo ngại về kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế tại thời điểm đường cong Covid-19 chưa được làm phẳng.

Covid-19 xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 5,8 triệu người nhiễm và 360.000 người chết. Indonesia hôm 28/5 báo cáo 24.538 ca nhiễm, 1.496 ca tử vong.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)