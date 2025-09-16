Bộ trưởng Hàn Quốc: Mỹ thừa nhận 'quá tay' trong vụ bắt 300 lao động

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cho biết Mỹ có phần hối tiếc về vụ đột kích nhà máy và bắt 300 lao động nước này tại bang Georgia hồi đầu tháng.

"Có vẻ phía Mỹ cho rằng vụ bắt các lao động là hơi quá tay. Tôi sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ và nỗ lực hết sức để bảo đảm lợi ích quốc gia trên mọi lĩnh vực", Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo nói ngày 15/9, khi được hỏi liệu vụ Mỹ đột kích nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG tại bang Georgia có ảnh hưởng tới đàm phán thương mại hai nước hay không.

Ông Yeo đến thủ đô Washington để đàm phán với các đối tác Mỹ nhằm hoàn tất thỏa thuận song phương.

Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày tuyên bố đang điều tra liệu Mỹ có vi phạm nhân quyền trong cuộc đột kích hay không.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo. Ảnh: Korea Herald

Các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng cơ quan hành pháp Mỹ hôm 4/9 bắt khoảng 475 người với cáo buộc vi phạm về thị thực, trong đó có hơn 300 lao động Hàn Quốc, trong cuộc truy quét tại nhà máy của LG, Hyundai.

Hình ảnh những công nhân bị còng tay đã gây chấn động Hàn Quốc, khiến Seoul lên tiếng chỉ trích gay gắt. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói cuộc đột kích "gây hoang mang" và cảnh báo rằng nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư trong tương lai.

Hàn Quốc đã đưa 316 lao động trở về nước sau một tuần bị ICE giam. Các công nhân kể họ bị giam trong những không gian chật hẹp, nệm đầy nấm mốc, nhiệt độ lạnh cóng và không được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vệ sinh cơ bản. Một số mô tả họ bị xích chân, eo và cổ trong quá trình bắt giữ và bị đối xử thô bạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước trấn an rằng Washington vẫn "hoan nghênh" người lao động nước ngoài và không muốn "làm các nhà đầu tư hoảng sợ".

Ngọc Ánh (Theo AFP)