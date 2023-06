Bộ trưởng Giao thông Vận tải tiếp tục trả lời chất vấn

8h35 Sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm có trách nhiệm của Bộ

Chiều qua, tham gia tranh luận về vấn đề đăng kiểm với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, đại biểu Trần Thị Kim Nhung (Thường trực Ủy ban Pháp luật) cho rằng thiếu hụt nhân viên gây khủng hoảng đăng kiểm có một phần trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ không chủ động, chưa kịp thời phối hợp với các cơ quan để giải quyết vấn đề này.

Bà cho rằng Bộ Giao thông Vận tải cần phải giữ ổn định trong thực thi công vụ để đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp trong công tác đăng kiểm. Nữ đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này và Phó thủ tướng Lê Minh Khai nêu rõ bài học rút ra sau vụ việc?

Đại biểu Trần Thị Kim Nhung. Ảnh: Media Quốc hội

Trả lời đại biểu Nhung sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định sự việc xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm là sự cố "hết sức đau xót" với lĩnh vực đăng kiểm và ngành giao thông vận tải. "Bộ có trách nhiệm cùng Cục Đăng kiểm Việt Nam về những sai phạm xảy ra trong hoạt động đăng kiểm thời gian qua", ông Thắng nói.

Tuy nhiên ông giải thích, khi lực lượng công an tiến hành điều tra, khởi tố, tạm giam các đăng kiểm viên, Bộ Giao thông Vận tải không thể đề nghị Bộ Công an cần báo trước. Vì vậy, sau khi xảy ra sự việc, Bộ Giao thông Vận tải mới trao đổi với Bộ trưởng Công an để cùng tháo gỡ.

Đơn cử, như khi công an khám các trung tâm đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị Bộ Công an tạo điều kiện là khi thu giữ máy móc, thiết bị, tài liệu niêm phong để phục vụ điều tra thì làm sớm, làm nhanh, sau đó bàn giao lại trung tâm đăng kiểm để Cục đăng kiểm tiếp quản và bố trí lực lượng.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Media Quốc hội

Tuy nhiên, 75% các trung tâm đăng kiểm của tư nhân nên không phải muốn khôi phục là khôi phục ngay được, nhất là trong số những người bị khởi tố, bắt giam có nhân lực chủ chốt là đăng kiểm viên bậc cao. Đây là những người rất khó thay thế vì thông thường mỗi trung tâm chỉ có một người. Để đào tạo được một đăng kiểm viên bậc cao cần 1-1,5 năm.

Theo Bộ trưởng, sau khi tiến hành nhiều giải pháp, đến nay vấn đề đăng kiểm cơ bản được giải quyết, điều kiện cho các trung tâm đăng kiểm hoạt động cơ bản được đảm bảo. Còn vấn đề giá dịch vụ đăng kiểm đã được Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét khi sửa đổi Luật Giá.