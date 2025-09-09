Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ 'hạnh phúc khi ôtô cũ bị phá hủy'

Ông Nitin Gadkari cho biết mỗi tuần có 4.000 xe bị phá hủy và rất hạnh phúc khi việc loại bỏ xe cũ đã bắt đầu trên quy mô lớn.

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ phát biểu về việc loại bỏ các phương tiện cũ, lưu ý rằng Ấn Độ đang loại bỏ 4.000 xe cũ mỗi tuần do chúng không an toàn. Ông Gadkari nhấn mạnh hệ thống phanh bị mòn và các bộ phận cơ khí lão hóa trên những chiếc xe cũ làm tăng nguy cơ tai nạn.

Chính sách hiện nay ở Ấn Độ yêu cầu xe phải trải qua các bài kiểm tra an toàn tùy theo số tuổi. Xe thương mại trên 15 năm tuổi và xe cá nhân trên 20 năm tuổi phải vượt qua các bài kiểm tra về khí thải, phanh và độ bền kết cấu. Những xe không đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hết vòng đời, đảm bảo rằng những chiếc xe không an toàn sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

Một chiếc xe công hết hạn sử dụng được kéo đi. Ảnh: IANS

Một lý do đằng sau số lượng xe phế liệu hàng tuần tăng cao là sự mở rộng cơ sở hạ tầng. Hơn 60 trung tâm phế liệu đã đăng ký đang hoạt động tại 17 tiểu bang, được hỗ trợ bởi 75 trạm kiểm tra tự động tại 12 tiểu bang. Uttar Pradesh dẫn đầu với 15 cơ sở và đã xử lý gần 19.000 xe, bao gồm một lượng lớn xe công.

Mục tiêu của chính phủ là thiết lập một trung tâm phế liệu trong phạm vi 150 km tính từ mỗi thành phố lớn. Điều này giúp hệ thống dễ tiếp cận hơn với chủ xe, giải quyết một trong những rào cản ban đầu trong việc áp dụng.

Chính sách này được thiết kế để việc thu gom phế liệu trở nên có giá trị về mặt tài chính. Chủ sở hữu xe sẽ nhận được giá trị phế liệu tương đương 4-6% giá xe mới, trong khi các nhà sản xuất giảm giá tới 5% cho xe mới. Các tiểu bang có thể bổ sung thêm các ưu đãi như hoàn phí đường bộ và miễn lệ phí đăng ký.

Chính sách này mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc thu gom phế liệu không chính thức truyền thống, vốn chỉ mang lại khoản tiền nhỏ và không đảm bảo việc xử lý an toàn. Giờ đây, thép, nhôm, đồng và cao su phế liệu được tái sử dụng trong sản xuất, giúp cắt giảm chi phí và hỗ trợ ý tưởng về một nền kinh tế tuần hoàn.

Trong số xe bị loại bỏ, có một lượng lớn xe công. Ảnh: Hindustan Times

Một lượng lớn xe bị loại bỏ cho đến nay thuộc về các cơ quan chính phủ. Chỉ riêng tại Uttar Pradesh, hơn 16.000 xe công đã bị loại bỏ. Quy định này bắt buộc phải loại bỏ các đội xe công trên 15 năm tuổi, chấm dứt tình trạng bán tháo xe với giá rẻ trước đây.

Điều này không chỉ tạo ra nhu cầu mua xe mới mà còn là tín hiệu cho các chủ sở hữu tư nhân thấy rằng hệ thống này đáng tin cậy và đang được áp dụng trên toàn quốc.

Bất chấp những nỗ lực này, sự tham gia của khu vực tư nhân vẫn còn thấp. Ước tính có hơn 2 triệu xe ở Ấn Độ đã hơn 20 năm tuổi. Tuy nhiên, nhiều chủ xe vẫn tiếp tục giữ chúng, thường là do tình cảm gắn bó, thiếu hiểu biết hoặc không chắc chắn về chi phí thay thế.

Sự tham gia cũng khác nhau tùy theo khu vực. Các tiểu bang có cơ sở vật chất và các chiến dịch nâng cao nhận thức tốt hơn đang chứng kiến nhiều người tự nguyện bỏ xe cũ hơn, trong khi chủ xe ở nông thôn vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Ôtô và xe tải cũ không chỉ thiếu các tính năng an toàn mà còn gây ô nhiễm nhiều hơn hẳn so với xe hiện đại. Việc loại bỏ chúng được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và giảm lượng khí thải ở các thành phố đang phải vật lộn với chất lượng không khí kém. Các trung tâm đăng ký đảm bảo xử lý an toàn các chất lỏng, pin và các bộ phận nguy hiểm khác mà các bãi phế liệu không chính thức thường xử lý sai cách.

Vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ giúp giảm áp lực khai thác mỏ và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững lớn hơn.

Tốc độ phá dỡ hiện tại cho thấy sự tiến bộ, nhưng thử thách thực sự sẽ là mở rộng quy mô để xử lý hàng triệu xe cũ vẫn đang lưu thông trên đường. Các cơ sở sẽ cần nguồn vốn ổn định để duy trì hoạt động, và ngành công nghiệp ôtô phải sẵn sàng với đủ sản phẩm thay thế với giá cả phải chăng.

Mỹ Anh