Bộ trưởng Giáo dục: Tránh sự cố in sao đề như thi lớp 10 của Hà Nội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt việc in sao đề thi tốt nghiệp THPT, tránh sự cố in mờ như đề thi Toán lớp 10 ở Hà Nội.

"Như thi lớp 10 ở Hà Nội, đề chỉ mờ một chút đã mệt rồi", Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nói khi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của TP HCM, sáng 13/6.

Nhắc đến sự cố đề Toán in mờ khiến nhiều học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội làm nhầm đáp án, ông Sơn lưu ý TP HCM cũng như các địa phương phải tránh sự cố tương tự.

Với công tác in sao đề, chấm thi, Bộ trưởng yêu cầu trang bị máy móc tốt, nếu đã cũ phải cân nhắc thay mới, đảm bảo chất lượng in sao. Ngoài ra, cán bộ phụ trách cần cẩn trọng, kiểm tra lại, không phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM, sáng 13/6. Ảnh: Lệ Nguyễn

Thông tin về công tác in sao đề thi tốt nghiệp của TP HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết khu vực in sao đề có 90 người tham gia. Khi in, sao đề đến số lượng 3.000 bản, người phụ trách phải kiểm tra lại một lần để đảm bảo đề được in đạt chất lượng. Đề thi được vận chuyển bằng xe riêng, giao cho mỗi điểm thi vào sáng sớm và nhận bài thi vào cuối buổi chiều.

"TP HCM không để đề thi, bài làm của thí sinh qua đêm tại điểm thi. Riêng huyện Cần Giờ, mỗi sáng, Sở Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên những chuyến phà riêng vận chuyển đề thi cho huyện này", ông Hiếu nói.

Năm nay, TP HCM có hơn 97.400 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, được phân bổ ở 156 điểm thi. Thành phố huy động hơn 15.000 giáo viên, cán bộ phục vụ cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Ông Hiếu nói thêm thành phố vừa tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các quy chế thi được áp dụng tương tự như kỳ thi tốt nghiệp. Vì thế thành phố có kinh nghiệm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Đề thi môn Toán của Hà Nội bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm thành dấu trừ. Ảnh: Thanh Hằng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong hai ngày 28-29/6, hơn một triệu thí sinh đăng ký tham dự.

Học sinh lớp 12 phải làm bốn bài thi để được xét công nhận tốt nghiệp. Trong đó, ba bài độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; một trong hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên).

Đề thi tốt nghiệp thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "tối mật". Theo quy chế, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng ra đề thi tốt nghiệp, sau đó đề được vận chuyển về các địa phương để in sao. Việc này được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được công an kiểm tra, bảo vệ nghiêm ngặt đến khi hết giờ làm bài môn cuối cùng.

Lệ Nguyễn