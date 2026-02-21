Bộ trưởng Cuba cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng y tế

Bộ trưởng Y tế Cuba cho hay hệ thống chăm sóc sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề giữa vòng kiềm tỏa năng lượng, khiến nhiều người có nguy cơ không được điều trị.

Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal Miranda trong cuộc phỏng vấn với AP ngày 20/2 cho hay lệnh các lệnh cấm vận trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Cuba, mà còn đe dọa đến "an toàn cơ bản của con người".

"Không thể làm tổn hại nền kinh tế của một quốc gia mà không ảnh hưởng đến người dân của họ. Tình trạng này có thể đẩy sinh mạng con người vào cảnh nguy hiểm", ông nói.

Bộ trưởng Portal cho biết 5 triệu người Cuba đang mắc bệnh mãn tính sẽ đứng trước nguy cơ mất khả năng tiếp cận thuốc men và điều trị khi Mỹ tăng cường phong tỏa nguồn cung dầu cho nước này. Trong số đó, khoảng 16.000 bệnh nhân ung thư cần xạ trị và 12.400 người cần hóa trị.

Bệnh nhân tim mạch, chấn thương chỉnh hình, ung bướu và những người cần thiết bị điện tử để duy trì sự sống sẽ là các nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo ông Portal. Dịch vụ điều trị bệnh thận và cung cấp xe cứu thương cũng chịu nhiều tác động.

Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal Miranda tại trụ sở cơ quan ở Havana ngày 20/2. Ảnh: AP

Hệ thống y tế Cuba vốn rơi vào tình trạng khó khăn vì thiếu vật tư, nhân lực và thuốc men, nhưng trong những tuần gần đây, cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn khi quốc đảo rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng. Xe cứu thương không có xăng để vận chuyển bệnh nhân cần cấp cứu, các bệnh viện cũng liên tục mất điện do các nhà máy điện thiếu nhiên liệu.

Các chuyến bay chở vật tư thiết yếu bị đình chỉ vì chính phủ Cuba cho biết hiện không thể tiếp nhiên liệu cho máy bay tại các sân bay trong nước.

Cuba chỉ tự sản xuất và đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu trong nước, nên phải phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu là từ Venezuela và Mexico. Tuy nhiên, nguồn cung này bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ tháng trước, khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ký sắc lệnh áp thuế đối với tất cả các nước cung cấp dầu cho Cuba, buộc Mexico phải ngừng các chuyến hàng vận chuyển nhiên liệu tới quốc đảo.

"Đã có sự thay đổi nghiêm trọng kể từ tháng 1. Không có bánh mì, không có sữa và không có cả thuốc men", Aniliet Rodriguez, một thai phụ Cuba 25 tuổi phải nhập viện vì thiếu máu nặng, cho hay.

Hệ thống y tế Cuba vận hành theo mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân và miễn phí, với các phòng khám địa phương gần như hiện diện ở mỗi khu phố và thuốc men được nhà nước trợ cấp. Trong những năm gần đây và đặc biệt sau đại dịch Covid-19, nhiều bệnh viện xuống cấp nhanh chóng, tình trạng thiếu thuốc men buộc nhiều người bệnh phải tìm mua trên chợ đen.

Bác sĩ hỗ trợ ca sinh tại Bệnh viện Phụ sản Ramon Gonzalez ở Havana ngày 20/2. Ảnh: AP

Chính phủ Cuba đang nỗ lực đối phó tình trạng thiếu hụt năng lượng. Các tấm pin mặt trời đã được lắp đặt tại phòng khám, trong khi chính quyền ưu tiên chăm sóc trẻ em và người cao tuổi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Portal cho hay một số công nghệ sử dụng nhiều năng lượng như chụp CT và xét nghiệm đã bị hạn chế. Điều này đồng nghĩa bác sĩ phải dựa vào những phương pháp cơ bản hơn để điều trị và bệnh nhân không còn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc chuyên sâu.

"Chúng tôi đang đối mặt tình trạng phong tỏa năng lượng, với những hệ lụy trực tiếp đến sinh mạng người dân Cuba", ông nói.

Thanh Tâm (Theo AP)