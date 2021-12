Bộ trưởng công an yêu cầu toàn lực lượng không lơ là trước đại dịch

Bộ trưởng Công an yêu cầu toàn lực lượng không chủ quan, lơ là khi tình hình dịch bệnh trong năm 2022 vẫn phức tạp, khó lường.

Yêu cầu trên được Đại tướng Tô Lâm nêu tại Hội nghị Sơ kết Phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội", diễn ra ngày 11/12.

Được phát động từ 15/8 trong bối cảnh làn sóng thứ tư của Covid-19, phong trào đã thu hút hơn 150.000 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hầu hết các khâu phòng, chống dịch; gần 2.000 cán bộ y tế công an làm việc tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thời gian qua, khoảng 10.000 cán bộ, chiến sĩ công an mắc Covid-19 và hiện gần 1.000 người đang dương tính; 17 công an hy sinh, tử vong.

Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, phong trào được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng với "mệnh lệnh từ trái tim". Dự báo trong năm 2022, tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng công an sẽ thêm nặng nề nhưng "trọng trách và vinh dự vô cùng lớn lao".

Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phương châm "Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài".

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao thành tích lực lượng công an đạt được trong thời gian qua; yêu cầu toàn ngành tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch Quốc hội, lực lượng công an cần nâng cao hiệu quả việc quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài; kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; nắm chắc tình hình địa bàn để góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giúp người dân gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Song Minh