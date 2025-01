Bộ trưởng Công an: 'Sớm hoàn thiện đề án tinh gọn bộ máy công an các cấp'

Hà NộiBộ trưởng Công an Lương Tam Quang đề nghị sớm hoàn thiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an các cấp, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo trên được đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, nêu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ lực lượng Công an nhân dân, ngày 7/1. Theo ông, việc đánh giá cán bộ trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải khách quan, mạnh dạn đưa ra khỏi vị trí công tác người không đủ năng lực, phẩm chất; cần sử dụng cán bộ có năng lực thật sự nổi trội, uy tín cao.

Ngoài ra, ông yêu cầu nhanh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có liên quan để tham mưu sửa đổi, phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Từ đó tạo hành lang pháp lý để tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả ngay sau khi kiện toàn.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị, ngày 7/1. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ trưởng, khi làm công tác tinh gọn phải làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện chế độ chính sách với cán bộ, chiến sĩ kịp thời, đúng quy định, để đảm bảo mọi người yên tâm công tác, nhất là với người chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá thời gian qua Cục Tổ chức cán bộ đã làm tốt công tác tham mưu để Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đơn vị cũng đã đề xuất để ban hành thông tư và hướng dẫn về nhân sự đại hội cụ thể, chi tiết, dễ thực hiện trong cả 4 cấp công an.

Trước đó, tại họp báo công tác năm do Văn phòng Bộ Công an tổ chức, thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Cục phó tổ chức cán bộ, cho biết từ 2018 đến nay, qua hai lần kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, một đơn vị tương đương cấp Tổng cục, 55 đơn vị cấp Cục, 7 trường Công an nhân dân, 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, gần 1.200 đơn vị cấp phòng, trên 3.500 đơn vị cấp đội.

Từ 2023 đến nay, công an các cấp đã sắp xếp giảm thêm 280 đơn vị cấp phòng, hơn 1.200 đơn vị cấp đội của công an các đơn vị, địa phương.

Hiện, trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương xin chủ trương về việc sắp xếp tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Sau khi đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tham mưu Chính phủ ban hành sửa đổi Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Phạm Dự