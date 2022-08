Bộ trưởng Công an: Không có chủ trương thu sổ hộ khẩu

Trả lời vì sao công an thu hộ khẩu của người dân, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói "đây là trường hợp cá biệt, ngành công an không có chủ trương thu".

Từ 8h10 đến 11h, Bộ trưởng Công an trả lời về: - Bộ không chủ trương thu sổ hộ khẩu giấy.

- Nhận trách nhiệm về những phát sinh liên quan đến hộ chiếu mới.

- Xử lý hàng chục vụ lộ, lọt tài liệu, bí mật quốc gia; hàng triệu vụ tấn công mạng.

- Bộ sẽ tập trung xử lý vấn nạn tín dụng đen.

- Hai bộ trưởng giải thích vì sao nghị định đã có nhưng chưa thể tổ chức cá cược. Chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Mới nhất Cũ nhất 11h20 'Bộ Công an không có chủ trương thu tất cả sổ hộ khẩu làm khó người dân' Vẫn chưa hài lòng, đại biểu Nguyễn Trường Giang tranh luận lần hai với Bộ trưởng Tô Lâm, nói các cử tri nhắn cho ông rằng việc thu sổ hộ khẩu được thực hiện theo Thông tư 55, có hiệu lực từ 1/7/2021, "chứ không phải việc này ở một địa phương, địa bàn nào cả". Bộ trưởng Công an nói tiếp "đây là vấn đề hiểu không đúng về thông tư 55". "Theo quy định, việc thu sổ hộ khẩu chỉ thực hiện khi có sự điều chỉnh thông tin mới, chứ không phải thu đại trà tất cả sổ hộ khẩu. Công an cũng không cấp mới sổ hộ khẩu khi công dân đến điều chỉnh thông tin. Chúng tôi không có chủ trương thu sổ hộ khẩu để làm khó người dân", ông nói.

11h01 Bộ Công an sẽ kiểm tra trường hợp thu hộ khẩu giấy Trả lời đại biểu Nguyễn Trường Giang, Bộ trưởng Tô Lâm nói "việc này chắc là cá biệt, Bộ Công an chưa có chủ trương thu sổ hộ khẩu". Có thể việc thu sổ hộ khẩu ở một điểm, phường hoặc cá nhân nào đấy. Sổ hộ khẩu giấy còn giá trị đến ngày 31/12/2022. "Việc người dân bị thu sổ hộ khẩu, rồi lại đi xin giấy xác nhận đều là phát sinh cá biệt. Nếu đại biểu có địa chỉ cụ thể, chúng tôi sẽ kiểm tra và chấn chỉnh việc này. Đây không phải chủ trương chung của Bộ", ông Lâm khẳng định. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để sửa đổi cho phù hợp. Ông Lâm dẫn chứng, Bộ Công an nhiều lần đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo là các cháu đến tuổi phải được đi học, không thể vì sổ hộ khẩu mà không được đến trường, gây rất nhiều khó khăn. "Không thể bám vào sổ hộ khẩu để gây khó khăn cho các cháu đi học, rồi bố mẹ phải xin vào chỗ này, chỗ kia", ông Lâm nói. Bộ sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục hành chính. Theo ông Lâm, vừa qua việc này được giải quyết tốt với với các lĩnh vực y tế, giáo dục... Có những nơi coi căn cước công dân là giấy tờ pháp lý, không cần hộ khẩu để làm thủ tục. Bộ cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh cấp căn cước công dân gắn chip.

11h00 'Người dân phải xin giấy tờ xác nhận hộ khẩu là rất rối' Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đăk Nông) tranh luận việc bỏ hộ khẩu giấy là theo quy định của luật. Nhưng theo phản ánh của cử tri, khi đến cơ quan công an làm thủ tục thì bị thu hộ khẩu giấy. Trong khi đó, công dân khi làm thủ tục ở cơ quan nhà nước như nhập học cho con, nộp hồ sơ xin việc vẫn bị yêu cầu mang sổ hộ khẩu giấy gốc đến đối chiếu. Nhưng sổ đã bị thu nên phải dùng giải pháp tạm thời là công dân đến cơ quan công an xin xác nhận, hiệu lực trong 6 tháng. Đại biểu Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Media Quốc hội "Như vậy rõ ràng chúng ta chưa có sự kết nối liên thông với sổ hộ khẩu trong căn cước công dân với các thủ tục của cơ quan nhà nước. Sắp tới đến cuối năm 2022, bỏ hẳn sổ hộ khẩu giấy mà vẫn chưa kết nối liên thông thông tin hộ khẩu như hiện nay sẽ rất rối, gây khó khăn cho công dân, chi phí bỏ ra của người dân trong việc hoàn thiện thủ tục liên quan đến hộ khẩu là có vấn đề", ông Giang phân tích và cho rằng việc này cần có sự vào cuộc của Chính phủ.

10h58 Không bị chú đại trà nơi sinh vào hộ chiếu Về ý kiến đại biểu Nguyễn Quang Huân, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết hộ chiếu được thực hiện theo đúng luật, nếu sửa đổi gì cũng phải có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, tức là các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, không thể tùy tiện thay đổi. Về việc chủ động xin bị chú ở nơi sinh, ông Tô Lâm cho biết sẽ bị chú theo nhu cầu của người dân cũng như địa điểm người dân đến. Nếu người dân không cần thì cũng không bị chú vào vì sẽ không phù hợp với quy định của luật. "Ai có nhu cầu, đi đến khu vực nào có nhu cầu sẽ được giải quyết", ông Tô Lâm nói.

10h55 Đề xuất bị chú nơi sinh cho tất cả hộ chiếu phổ thông mẫu mới Tiếp tục bày tỏ sự quan tâm về hộ chiếu mẫu mới, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) đặt vấn đề: "Có nên bị chú cho tất cả hộ chiếu mẫu mới hay phải đợi khi công dân đề nghị mới ghi thêm". Ông Huân đề nghị để tạo thuận lợi cho người dân, nên chăng tiến hành bị chú cho tất cả hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Đại biểu Nguyễn Quang Huân. Ảnh: Media Quốc hội

10h50 'Cấp hộ chiếu mới không gây lãng phí' Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương hỏi vấn đề cấp hộ chiếu mới có thuận lợi, khó khăn gì cho người dân? Bộ trưởng Tô Lâm nói "cơ bản là thuận lợi, hộ chiếu mới cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân, không có khó khăn gì". Từ việc nhận, cấp, sử dụng, quản lý, thời hạn dài đều đáp ứng yêu cầu. Theo ông Lâm, chỉ có khó khăn là một số nước yêu cầu phải có nơi sinh thì Bộ Công an đã có giải pháp bổ sung ngay vào phần bị chú với các nước quan tâm. Còn những nước không đòi hỏi vấn đề nơi sinh thì hộ chiếu Việt Nam được đánh giá rất tốt. Hộ chiếu mới cũng không lãng phí. Những hộ chiếu cũ còn giá trị vẫn được sử dụng. Hộ chiếu cũ hết hạn sẽ được đổi. Sắp tới Bộ Công an sẽ áp dụng hộ chiếu điện tử, hộ chiếu gắn chip. "Không có hộ chiếu nào phải bỏ đi, gây lãng phí", ông Lâm nói.

10h30 Ba địa phương đề xuất xây trường đua ngựa Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Sau đó Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định này. Năm 2020, Thủ tướng đã cấp phép chủ trương tổ chức đua ngựa tại trường đua huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Nhưng đến nay, do nhiều vướng mắc nên việc này chưa thực hiện được vì liên quan đến góp vốn của Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Với việc này, Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Còn khi dự án đua ngựa, đua chó hoàn thành, Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về đặt cược. Đến nay, chưa có dự án nào hoàn thành. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: Phạm Thắng Hiện có ba địa phương là Phú Yên, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc đề xuất chủ trương đầu tư trường đua ngựa. Nhưng các địa phương đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có hồ sơ. Còn về đặt cược bóng đá quốc tế, Chính phủ quy định phải đấu thầu lựa chọn một doanh nghiệp đứng ra thực hiện kinh doanh đặt cược bóng đá. Nhưng việc này lại vướng Luật Đấu đầu, bởi trong luật không có hình thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp mà chỉ có đấu thầu dự án hoặc gói thầu của dự án. Bộ Tài chính đã xin ý kiến bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tư pháp, và sẽ sửa Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi này.

10h20 Nghiên cứu ứng dụng căn cước như hộ chiếu ở ASEAN Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trâm (Bình Dương) về căn cước công dân có thể tích hợp vào hộ chiếu, ông Tô Lâm cho biết các thủ tục cấp căn cước công dân không yêu cầu phải xác nhận gì. Nhưng thủ tục cấp hộ chiếu thì công an cơ sở vẫn phải xác nhận, đối chiếu. Hai thủ tục này đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho người dân. Người đã được cấp căn cước rồi thì có thể khai báo để cấp hộ chiếu online. Ông Tô Lâm cho biết hai loại giấy tờ có tính chất khác nhau. Căn cước dùng trong các hoạt động dân sự, giao dịch hàng ngày trong khi hộ chiếu dùng khi di chuyển quốc tế. Theo thông lệ chung, hộ chiếu vẫn có thể thay thế căn cước trong một số trường hợp. Và căn cước một số nước trên thế giới cũng có thể thay cho hộ chiếu ở một phạm vi nhất định. "Một số nước, đặc biệt là trong ASEAN, có thể sử dụng căn cước công dân để đi lại, nhưng phải được sự cho phép của các nước đó", ông Tô Lâm nói và cho biết sẽ có trao đổi với cơ quan các nước để ứng dụng việc này và mở rộng, rút kinh nghiệm.

10h20 Bộ Văn hóa xem xét về chuyên môn khi đặt cược thể thao Giải trình thêm về việc chưa thực hiện cá cược thể thao, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nói trước khi Luật Thể thao ban hành thì Nghị định 06 cho phép thí điểm nội dung này. Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện. Nhưng đây là lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên dù có nghị định nhưng những hoạt động này chưa diễn ra. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn Sau khi được thể hiện trong Luật Thể thao năm 2018, Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì thực hiện. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét về chuyên môn như quy chuẩn kỹ thuật trường đua có đủ điều kiện không; thế nào là một giải đua; kết nối với các liên đoàn bóng đá nắm thông tin.

10h10 Ngân hàng khó biết người dân vay tín dụng đen Tham gia giải trình về tín dụng đen, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy định pháp lý về việc các tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn. Khi vay vốn khách hàng phải nêu rõ mục đích và khả năng trả nợ. Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về thời hạn trả nợ. Khách hàng cũng cần tính toán, dự liệu khả năng và thời gian trả nợ. Tuy nhiên, trên thực tế có thể vì lý do nào đó khách hàng chưa trả được nợ nên đề nghị ngân hàng cho phép gia hạn nợ. Nếu khách hàng có đơn đề nghị, chứng minh được có khả năng trả nợ theo thời hạn mới thì ngân hàng giải quyết. Nếu khách hàng không đề nghị gia hạn nợ, mà đi vay tiền từ người thân hoặc từ tín dụng đen thì các ngân hàng khó biết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: VGP Còn khi khách hàng trả xong khoản nợ đó, muốn vay lại thì phải thực hiện các quy định và các ngân hàng thẩm định khoản vay mới đó đúng quy định pháp luật. Thời gian qua, với mạng lưới tổ chức tín dụng rất đa dạng, công ty tài chính đã hiện diện trên toàn quốc nên nếu có nhu cầu vay vốn, người dân có thể tiếp cận kênh chính thống. Có 3 nội dung mới cập nhật

