Bộ trưởng Australia xin lỗi vì việc kẻ giết người hàng loạt nhận hai con nuôi

Người có 3 tiền án giết người, do "một sự sơ suất không thể chấp nhận" đã được nhận 2 con nuôi cho đến khi bị báo chí phanh phui.

Một cơ quan thuộc chính phủ Úc đã xin lỗi vì không đưa hai trẻ em nuôi dưỡng ra khỏi nhà của một kẻ từng giết người hàng loạt.

Hai đứa trẻ, 12 và 14 tuổi, sống cùng nhà với Regina Arthurell, 79 tuổi, người ngồi tù gần 39 năm vì ba vụ án mạng. Hiện, bà ta tự nhận là một phụ nữ chuyển giới.

Regina Arthurell. Ảnh: People

Arthurell được trả tự do vào tháng 11 năm 2020. Arthurell từng sống trong một viện dưỡng lão một thời gian ngắn sau khi ra tù, nhưng buộc phải rời đi khi quá khứ phạm tội bị phanh phui.

Đến ngày 9/3, bà ta cuối cùng bị đưa ra khỏi nhà, sau khi vụ việc bị đài 2BG Sydney phát hiện và được báo cáo với nhà chức trách.

Ngày hôm sau, Bộ trưởng Gia đình và Cộng đồng Kate Washington đã gửi xin lỗi công khai qua đài 2BG Sydney gọi đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Những gì nhà đài phát hiện ra thật gây sốc và hoàn cảnh mà những đứa trẻ này phải trải qua lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra và tôi vô cùng xin lỗi về những gì đã xảy ra. Có điều gì đó đã sai trầm trọng ở đây", Bộ trưởng nói.

Các cơ quan hoạt động vì trẻ em kêu gọi cuộc điều tra độc lập vì việc "bộ trưởng tự điều tra mình" là điều vô lý. Song nữ bộ trưởng khẳng định "tôi sẽ không đi đâu cả".

Bộ trưởng Gia đình và Cộng đồng Australia, Kate Washington. Ảnh: The Daily Telegraph

Giám đốc Tư pháp bang NSW, Michael Daley, cũng đang bị chỉ trích vì không gia hạn lệnh giám sát mở rộng được ban hành sau khi Arthurell được thả vào năm 2020. Điều này dẫn tới việc cựu tù nhân này được dễ dàng thông qua các điều kiện nhận con nuôi và không bị kiểm tra suốt những năm được thả.

Trong phiên họp hôm 12/3, ông đổ lỗi cho Cơ quan Cải huấn của bang, nói ủy ban đánh giá tội phạm nguy hiểm cao do cơ quan này chủ trì đã không chuyển trường hợp của Arthurell để xem xét thêm.

Trong khi theo luật bang, những người phạm tội có nguy cơ cao được xem xét bởi các ủy ban đa ngành toàn diện bao gồm đại diện từ cảnh sát bang, cơ quan cải huấn, Cơ quan Y tế Tư pháp và Sức khỏe Tâm thần Pháp y.

Theo ABC, Arthurell hiện sống ở một chỗ ở riêng, trong khi hai đứa trẻ đã được chăm sóc ở nơi do nhà chức trách ấn định.

Australia vốn nổi tiếng với quy định việc nhận con nuôi rất chặt và chủ yếu do chính quyền bang thực hiện. Tuy mỗi bang có chi tiết khác nhau, nhưng nguyên tắc chung trên toàn quốc khá giống nhau.

Điều kiện cơ bản để được nhận con nuôi là cha mẹ phải 18-25 tuổi trở lên, cư trú tại bang nơi nộp hồ sơ. Người này có thể độc thân, đã kết hôn hoặc sống chung với bạn đời. Nếu là cặp đôi thường phải sống chung ổn định ít nhất khoảng 3 năm.

Về lý lịch, họ cũng phải trải qua kiểm tra tiền án tiền sự, kiểm tra y tế, phỏng vấn và đánh giá xã hội. Người từng phạm tội liên quan bạo lực hoặc xâm hại trẻ em sẽ không được chấp nhận.

Hải Thư (Theo People, ACT Goverment, Guardian)