Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ mất chức

Bà Kristi Noem mất chức Bộ trưởng An ninh Nội địa, chuyển sang làm đặc phái viên về an ninh Tây Bán cầu, theo quyết định của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng bà Kristi Noem không còn đảm nhận chức Bộ trưởng An ninh Nội địa, chuyển sang làm đặc phái viên cho Lá chắn châu Mỹ, sáng kiến an ninh mới của Mỹ tại Tây Bán cầu.

"Noem đã phục vụ chúng ta rất tốt và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là ở vấn đề biên giới. Tôi cảm ơn Kristi vì những đóng góp của bà cho an ninh nội địa", ông Trump cho hay.

Quyết định này chấm dứt nhiệm kỳ gây tranh cãi của bà Noem tại Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan thực hiện nghị trình truy quét nhập cư quyết liệt của Tổng thống.

Noem từng được coi là ngôi sao sáng của chính quyền Trump khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Nội địa hồi năm ngoái. Bà lập tức thu hút sự chú ý khi thường xuyên mặc áo chống đạn tham gia cùng các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư.

Bà nhiệt thành ủng hộ quyết tâm truy quét và trục xuất người nhập cư của ông Trump, nhưng cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Bà hứng chỉ trích dữ dội khi đeo chiếc đồng hồ Rolex trị giá 50.000 USD trong chuyến thăm CECOT, nhà tù khét tiếng ở El Salvador, nơi giam những người bị Mỹ trục xuất.

Bà Noem cũng xuất hiện trên lưng ngựa trong một chiến dịch quảng cáo của Bộ An ninh Nội địa nhằm kêu gọi những người nhập cư không có giấy tờ rời khỏi nước Mỹ.

Điều này khiến một số người chỉ trích gán cho bà biệt danh "Búp bê Barbie của ICE". Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội cũng chỉ trích gay gắt việc bà chi 220 triệu USD tiền ngân sách liên bang cho một chiến dịch quảng cáo rầm rộ do chính bà đóng vai chính, và gần 200 triệu USD cho hai chuyên cơ sang trọng phục vụ các chuyến công du của mình.

Bà Noem đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch quảng cáo này trong một phiên điều trần tại quốc hội hồi đầu tuần và tuyên bố ông Trump đã phê duyệt các khoản chi tiêu này.

Tuy nhiên, ông Trump hôm 5/3 nói với Reuters rằng ông không hay biết về chiến dịch đắt đỏ đó, công khai bác bỏ lời của bà Noem, ngay trước khi tuyên bố sa thải bà. "Tôi chưa từng biết bất cứ điều gì về việc đó", ông Trump nói.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump thay thế thành viên nội các trong nhiệm kỳ hai. Ông dường như cũng không hài lòng với cách bà Noem xử lý chiến dịch quy mô lớn nhằm vào người nhập cư không giấy tờ tại bang Minnesota, trong đó các đặc vụ nhập cư liên bang đã bắn chết hai công dân Mỹ.

Trong bài viết trên X, bà Noem cảm ơn Tổng thống Trump vì quyết định bổ nhiệm mình vào vị trí đặc phái viên, đề cập "những thành tựu mang tính lịch sử" tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ. "Chúng tôi đã mang lại biên giới an toàn nhất trong lịch sử Mỹ", bà viết, thêm rằng "ba triệu người nhập cư bất hợp pháp" đã rời khỏi nước này.

Ông Trump cũng thông báo thượng nghị sĩ Markwayne Mullin của bang Oklahoma sẽ trở thành Bộ trưởng An ninh Nội địa mới, có hiệu lực từ ngày 31/3.

Tổng thống Trump mô tả nghị sĩ Mullin, 48 tuổi, là "chiến binh MAGA" và sẽ là "Bộ trưởng An ninh Nội địa xuất sắc". "Markwayne sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo biên giới của chúng ta được an toàn, chặn những kẻ phạm tội nhập cư trái phép vào Mỹ, chấm dứt tai họa từ ma túy bất hợp pháp và đưa nước Mỹ an toàn trở lại", ông cho biết.

Để trở thành Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông Mullin cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số với số ghế 53-47 tại cơ quan này.

Trả lời báo giới cùng ngày, nghị sĩ Mullin bày tỏ bất ngờ khi nhận được đề nghị từ Tổng thống Trump, đồng thời mô tả Bộ trưởng Noem là "một người bạn" dù chưa có cơ hội trao đổi với bà. "Bà ấy được giao công việc rất khó khăn. Tôi nghĩ mình có thể tiếp tục phát huy những thành công và cũng có cơ hội cải thiện những điều không diễn ra đúng như kế hoạch", ông nói.

