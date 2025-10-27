Bộ trưởng AI của Albania 'mang thai 83 con'

Thủ tướng Albania ví von nữ Bộ trưởng AI Diella "mang thai", khi công bố kế hoạch tạo "83 đứa con" là trợ lý ảo cho các nghị sĩ.

"Chúng tôi đã mạo hiểm khá nhiều với Diella, và chúng tôi đã làm rất tốt. Lần đầu tiên, Diella mang thai với 83 đứa con", Thủ tướng Albania Edi Rama thông báo tại sự kiện Đối thoại Toàn cầu (BGD) ở Berlin ngày 26/10.

Albania, quốc gia vùng Balkan với 2,8 triệu dân, hồi tháng 9 ra mắt Diella, Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới. Diella, nghĩa là "Mặt Trời" trong tiếng Albania, có hình ảnh giống phụ nữ mặc trang phục truyền thống, được giao nhiệm vụ quản lý mua sắm công nhằm giảm tham nhũng.

Trước đó, trợ lý AI Diella đã tư vấn cho người dân trên cổng thông tin điện tử e-Albania của nước này từ tháng 1, giúp họ thực hiện các lệnh bằng giọng nói để làm thủ tục hành chính.

Tạo hình của Bộ trưởng AI Diella của Albania. Ảnh: Jargan Josh

Ông Rama cho biết những "đứa con" của Diella, tức các trợ lý ảo, sẽ ghi lại mọi hoạt động trong quốc hội và cập nhật cho các nghị sĩ về các thảo luận, diễn biến mà họ bỏ lỡ.

"Chẳng hạn trường hợp ra ngoài uống cà phê và quên quay lại làm việc, 'đứa trẻ' sẽ nhắc lại những gì đã được nói khi vắng mặt và cho bạn biết nên phản biện ai. Những 'đứa con' này sẽ mang kiến thức của người mẹ", ông giải thích, kỳ vọng hệ thống sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2026.

Đức Trung (Theo NDTV, AFP)