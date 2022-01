Bỏ trốn khi đang bị cảnh sát dẫn giải

TP HCMTrên đường bị dẫn giải đi chỉ điểm nơi tiêu thụ đồ gian, Nguyễn Quang Thái đã bỏ trốn, sau đó gây ra loạt vụ lừa đảo.

Ngày 7/1, Thái (33 tuổi, quê Long An) bị TAND TP HCM tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn khi đang bị áp giải.

Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó của TAND ở Long An, Thái phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù.

Bị cáo Thái tại tòa hôm nay. Ảnh: Duy Bình

Theo hồ sơ, năm 2012, Thái đã mua 10 chiếc xe máy trị giá 258 triệu đồng - là tài sản do nhóm của Nguyễn Thuỷ Hoàng cướp được trên địa bàn TP HCM.

Sau khi nhóm cướp bị bắt, tháng 10/2012, Thái cũng bị Công an quận 7 bắt về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan điều tra sau đó trích xuất, đưa Thái đi chỉ điểm nơi đã cầm xe gian.

Trên đường dẫn giải từ tỉnh Tây Ninh về đến huyện Củ Chi (TP HCM), Thái lợi dụng sơ hở của cán bộ đã bỏ trốn. Anh ta bị truy nã về tội Trốn khi đang bị áp giải.

Trong thời gian bỏ trốn, Thái liên tục sử dụng giấy tờ giả, thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Long An. Đến ngày 9/5/2018, anh ta bị Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, bắt.

Thái bị TAND huyện Tân An và TAND tỉnh Long An tuyên phạt tổng cộng 20 năm 6 tháng tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Sau thời gian tạm đình chỉ, cuối năm 2020, Công an TP HCM đã phục hồi điều tra đối với Thái.

Duy Bình