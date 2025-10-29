Bỏ trốn bằng môtô, nghi phạm giết người bị ôtô húc ngã

MỹNghi phạm bắn chết phó cảnh sát trưởng hạt San Bernadino, California, đang trên đường chạy trốn thì bị một ôtô cùng chiều hích ngã.

Môtô chạy trốn cảnh sát bị ôtô hích ngã ở tốc độ 110 km/h Video: KTLA

Chiếc môtô do nghi phạm giết người chạy ở tốc độ hơn 110 km/h thì bị chiếc sedan màu đen cùng chiều đánh lái bất ngờ, hích ngã. Tay lái môtô lộn qua tay lái và rơi xuống đường sát dải phân cách. Nghi phạm bị thương và được trực thăng đưa đến bệnh viện, hiện trong tình trạng ổn định. Người lái ôtô được cho là một cảnh sát đang ngoài giờ làm việc, nhưng nhận thấy tình huống nguy hiểm nên đánh lái.

Trước đó, tên này bị nghi bắn chết phó cảnh sát trưởng Andrew Nunez rồi bỏ chạy và bị rượt đuổi với tốc độ có lúc đến 320 km/h, hôm 27/10 trên đường cao tốc 210 ở Upland, thành phố thuộc San Bernadino.

Cảnh sát Nunez bị bắn khi đang phản ứng với cuộc gọi báo cáo một người đàn ông có vũ trang đang đe dọa một phụ nữ tại khu 12300 đường Hollyhock, lúc khoảng 12h37 ngày 27/10. Nạn nhân được trực thăng đưa đến trung tâm y tế nhưng được tuyên bố đã tử vong.

Khoảng 13h20, cảnh sát bắt đầu truy đuổi nghi phạm bỏ chạy bằng môtô trên đường cao tốc 210. Chiếc môtô chạy với tốc độ hơn 240 km/h và có lúc lên đến hơn 320 km/h. Nghi phạm dường như đã rút súng ra và vung vẩy khi đang lái xe.

"Bạn có thể tưởng tượng điều đó có thể gây ra hậu quả gì cho những người lái xe không cảnh giác trên đường cao tốc của chúng tôi", đại diện cảnh sát nói.

Theo đoạn phim từ trực thăng do KTLA ghi lại, có lúc nghi phạm suýt va chạm với một cảnh sát tuần tra đường bộ California đang truy đuổi.

Mỹ Anh (theo Los Angeles Times)