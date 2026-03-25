Bỏ trị ung thư để uống nước lá, quay lại viện khi đã hết cơ hội

TP HCMÔm khối hạch cổ sưng vù tàn phá xương tủy, anh Duy, 44 tuổi, cay đắng nhận ra đã tự đánh mất thời gian vàng cứu mạng khi tin vào "bác sĩ chữa lành" trên mạng và nước lá đu đủ đắng.

Ban đầu người đàn ông chỉ nghẹt mũi, ù tai nhẹ, được chỉ định nội soi và sinh thiết vòm hầu. Ngày nhận kết quả, thay vì quay lại viện để được tư vấn phác đồ điều trị, anh đặt cược sinh mệnh vào thông tin quảng cáo về chuyên gia tự xưng "bác sĩ chữa lành". Bên cạnh áp dụng chế độ ăn thực dưỡng cực đoan theo hướng dẫn, người đàn ông còn nghe lời người quen hái lá đu đủ đắng về sắc uống hàng ngày để tiêu trừ bệnh tật.

Sau khoảng 9 tháng, anh xuất hiện đau đầu dữ dội, thị lực giảm nặng, nhìn một thành hai. Khối hạch cổ trái lớn nhanh, chèn ép đường thở, khiến cơ thể suy kiệt. Đến lúc không thể chịu đựng thêm, hoảng loạn tìm đến Bệnh viện Ung Bướu khám. Với kết quả ung thư giai đoạn cuối, tế bào ác tính đã di căn xa, tàn phá gan và xương.

TS.BS.CK2 Lâm Đức Hoàng tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương

Cùng chung tình cảnh, anh Thành, 49 tuổi, dù đã được chẩn đoán mắc ung thư vòm hầu nhưng lại bỏ ngang để theo một "bà thầy" bốc lá thuốc vì nghe người thân đồn "hay lắm". Sau ba tháng uống, đắp lá cây bò cạp, bệnh không thuyên giảm mà xuất hiện hàng loạt triệu chứng nặng như sụp mi, nhìn đôi, khàn tiếng. Khi quay lại viện, ung thư đã di căn xương đùi phải và xương chậu, gây đau nhức, đi lại khó khăn, lượng DNA tế bào ung thư trong máu tăng cao, việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn.

"Chỉ vì nghe lời đồn mà tôi đánh mất cơ hội sống, giờ cầm cự ngày nào hay ngày nấy", anh bày tỏ.

TS.BS.CK2 Lâm Đức Hoàng, Trưởng khoa Xạ trị Đầu Cổ, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết tình trạng người bệnh tự ý đắp lá chữa ung thư rất phổ biến, gần như tuần nào cũng gặp. Tình trạng này cũng xuất hiện ở các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K, Ung bướu Hà Nội. Theo bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu là tâm lý hoang mang, sợ hãi trước những lời đồn về tác dụng phụ của y học hiện đại như "hóa chất độc lắm", "xạ trị đau lắm", "đụng dao kéo ung thư sẽ lan nhanh"...

Bên cạnh đó là sự cả tin, dễ nghe theo lời khẳng định "sẽ khỏi bệnh" từ người quen, hàng xóm, cùng suy nghĩ chủ quan rằng cây cỏ vốn lành tính, không gây hại. Thêm vào đó là "bẫy" thông tin trên mạng, nơi các bài thuốc gia truyền, lá cây chưa kiểm chứng lan truyền chóng mặt với những lời quảng cáo đầy hứa hẹn.

Bác sĩ Hoàng lưu ý người bệnh không được bỏ lỡ thời gian vàng trong điều trị ung thư. Đặc biệt, ung thư vùng đầu cổ có tốc độ nhân đôi và phát triển rất nhanh so với nhiều bệnh lý khác, có thể diễn tiến tại chỗ, tại vùng và di căn xa chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu được phát hiện và can thiệp sớm, cơ hội điều trị hiệu quả là rất cao, thậm chí có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Việc trì hoãn để đắp lá sẽ vô tình đẩy bệnh sang giai đoạn trễ, tước đi cơ hội sống của chính người bệnh.

Đáng ngại hơn, những tác động vật lý như xoa bóp, đắp thuốc cùng với hóa chất từ lá cây tác động trực tiếp lên hạch cổ và khối bướu sẽ gây ra phản ứng viêm. Chính điều này lại vô tình kích thích tế bào sinh sôi nhanh chóng, đẩy và phát tán tế bào ung thư đi xa, dẫn đến di căn theo đường máu. Đến nay, chưa có bất kỳ bằng chứng lâm sàng nào chứng minh các loại lá như xạ đen, đu đủ đực, thanh long, bò cạp... có khả năng chữa được ung thư.

Trước thực tế này, Bệnh viện Ung bướu TP HCM đã thành lập Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng nhằm tư vấn cho bệnh nhân muốn kết hợp Đông, Tây y trong quá trình điều trị. Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh, nếu muốn dùng thêm bài thuốc y học cổ truyền, bệnh nhân cần khám tại cơ sở được cấp phép, có bác sĩ chuyên môn giám sát, tuyệt đối không tự ý nghe lời truyền miệng.

Lê Phương