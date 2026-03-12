Bộ trang sức lấy cảm hứng từ loài ong của Chaumet

Hãng giới thiệu bộ sưu tập đầu tháng 3, đánh dấu chương mới của dòng "Bee de Chaumet" ra mắt hai năm trước.
Phiên bản 2026 bổ sung nhiều thiết kế mới như nhẫn bản lớn, khuyên tai, vòng tay và dây chuyền, kết hợp vàng (vàng Gold, vàng trắng, bạch kim) với kim cương hoặc sapphire xanh.
Những khối lục giác được sắp xếp nối tiếp nhau, tạo hiệu ứng ánh sáng và bề mặt phản chiếu như những "khối mật ong" lấp lánh trên trang sức.
Các thiết kế kết hợp phong cách trừu tượng và thực tả, khi hình ảnh con ong được thể hiện vừa tinh giản vừa sinh động. Kim cương pavé, vàng đánh bóng và các cấu trúc hình học giúp trang sức tạo hiệu ứng ánh sáng mạnh.
Con ong là biểu tượng gắn bó lâu đời với Chaumet, đồng thời từng là biểu tượng hoàng gia của thời Napoleon. Do đó, những mẫu trang sức hình con ong và tổ ong trong bộ sưu tập không chỉ mang yếu tố thiên nhiên mà còn gợi nhắc đến di sản lịch sử của nhà kim hoàn Pháp.
Thiết kế tiếp tục sử dụng cách phối hai tông màu tương tự, với hình tượng ong xuất hiện trên chiếc nhẫn toi-et-moi và bông tai chuôi vặn. Cặp ong một lớn - một nhỏ sắp đặt bất đối xứng, tạo điểm nhấn cho bàn tay và làm sáng khuôn mặt.
Nhẫn bản lớn trong bộ sưu tập mới của Chaumet mang đến lựa chọn khác biệt so với kiểu nhẫn mảnh truyền thống.
Các mẫu trang sức trong dòng "Bee de Chaumet" phát triển theo ý tưởng phối lớp và kết hợp linh hoạt, cho phép người đeo sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều món như nhẫn, vòng tay, khuyên tai để tạo dấu ấn phong cách cá nhân.
Hải My
Ảnh: Chaumet
Tại Việt Nam, thương hiệu Chaumet được phân phối bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Liên hệ Chaumet Hà Nội:
Địa chỉ: 12 Lý Đạo Thành, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h - 20h
Tel: 024 32039686
Email: chaumet.hn@tamsonfashion.com