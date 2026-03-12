Bộ trang sức lấy cảm hứng từ loài ong của Chaumet

Con ong là biểu tượng gắn bó lâu đời với Chaumet, đồng thời từng là biểu tượng hoàng gia của thời Napoleon. Do đó, những mẫu trang sức hình con ong và tổ ong trong bộ sưu tập không chỉ mang yếu tố thiên nhiên mà còn gợi nhắc đến di sản lịch sử của nhà kim hoàn Pháp.