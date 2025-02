Bộ tộc có hàm răng nhọn như cá mập

Ngoài làm đẹp, mài răng cũng là cách chứng minh lòng can đảm. Khi xưa, những người Baka không chịu mài răng sẽ không lấy được vợ. Hàm răng sắc nhọn cũng giúp họ xé thịt thú rừng dễ hơn trong những chuyến đi săn dài ngày, thiếu dụng cụ. Ảnh: Fearless and Far