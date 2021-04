Bộ thu phát Internet vệ tinh sẽ gắn lên phương tiện công cộng

Elon Musk cho biết Internet vệ tinh Starlink hỗ trợ cả thiết bị di động tại gia đình cũng như khi di chuyển.

SpaceX hiện bán bộ thu Internet vệ tinh Starlink với giá 499 USD. Bộ kit này bao gồm thiết bị thu sóng vệ tinh hình chiếc đĩa bay, bộ định tuyến Wi-Fi và cáp, sạc. Tuy nhiên, người dùng phải trả thêm 99 USD mỗi tháng mới có thể dùng Internet trong chương trình thử nghiệm Better Than Nothing Beta của SpaceX, nâng tổng số tiền phải trả ban đầu lên gần 600 USD. Trong quá trình thử nghiệm, người dùng không thể di chuyển thiết bị thu sóng mà sử dụng ở địa chỉ đã đăng ký.

Thiết bị thu phát sóng của Starlink có thể gắn trên các phương tiện hoặc di chuyển địa chỉ sử dụng cuối năm nay. Ảnh: Reddit.

Tuy nhiên, Elon Musk cho biết dịch vụ iInternet vệ tinh của SpaceX sẽ "hoàn toàn di động" vào cuối năm nay. Người dùng có thể sử dụng Internet vệ tinh trong các phương tiện di chuyển hoặc các địa chỉ khác nhau.

Ngoài ra, Starlink sẽ ngừng chương trình thử nghiệm vào mùa hè này. Hiện tại có hơn 10.000 người đã đăng ký thử nghiệm Internet vệ tinh kể từ khi chương trình Better Than Nothing Beta ra mắt vào tháng 10/2020.

Trong tháng 3, Elon Musk đã đệ đơn lên Ủy ban Truyền thông Liên bang để xin phép Internet Starlink có thể "di động" để người dùng có thể sử dụng Internet trên tàu thủy, máy bay, xe khách... Như vậy nghĩa là các phương tiện giao thông công cộng sẽ có thể gắn bộ thu Internet vệ tinh này, riêng ôtô cá nhân thì không, vì xe cá nhân không đủ lớn để chở thiết bị đầu cuối Starlink.

Elon Musk cũng đăng trên Twitter của mình rằng các vấn đề của Starlink, như thời gian hoạt động của dịch vụ, băng thông và độ trễ, đang được cải thiện nhanh chóng. Vào tháng 2, Elon Musk đã hứa rằng tốc độ Internet của Starlink sẽ tăng gấp đôi, đồng thời giảm độ trễ vào cuối năm nay. Hiện tại, nhiều người dùng Starlink cho biết tốc độ Internet đã nhanh hơn, thậm chí trong điều kiện khắc nghiệt như gió lớn và tuyết. Một người dùng chia sẻ với Business Insider tốc độ của mạng này lên tới 175 Mb/giây.

Starlink là dự án phủ sóng Internet vệ tinh của Elon Musk, được thiết kế bởi đội ngũ SpaceX - công ty hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ và khai phá không gian của tỷ phú này. Do được truyền qua vệ tinh, người dùng không cần phải kết nối cáp để sử dụng Internet, nhưng cần mua thêm bộ thiết bị thu sóng và phải trả tiền thuê bao hàng tháng. SpaceX đã phóng 1.300 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo và cuối cùng muốn có tới 42.000 vệ tinh bao quanh Trái đất.