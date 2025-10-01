Mẹ chồng bắt tôi bỏ thai vì mới 26 tuổi

Biết tin tôi có thai, mẹ chồng bảo: "Mày hỏi cả tỉnh có ai cả bầu cả đẻ ở tuổi 26 không; còn nhỏ không giải quyết, ít nữa khó".

Tôi 29 tuổi, kết hôn gần 5 năm, có hai bé trai, một bé 3 tuổi, một bé 3 tháng tuổi. Chồng hơn tôi 11 tuổi. Tôi và chồng yêu nhau 4 năm và trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Những tưởng trải qua nhiều sóng gió như vậy vợ chồng sẽ yêu thương, trân trọng nhau, thế nhưng dần dần tôi nhận ra anh gia trưởng và vũ phu. Chỉ cần không vừa ý là anh chửi bới thậm tệ, chửi rất tục tĩu. Tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng càng nhịn anh càng lấn tới. Tôi im lặng, anh kêu tôi lì, coi thường anh, xông vào đánh tôi. Tôi nói lại thì bảo tôi cãi nên cũng bị đánh. Anh đánh rất mạnh, toàn đánh và tát vào đầu, mặt tôi.

Chồng làm cho một công ty khai thác khoáng sản, mấy tháng gần đây việc khai thác đình trệ, công ty nợ lương, đến tiền mua sữa cho con anh cũng không có. Mọi chi phí thuê nhà, điện nước, ăn uống đều chi tiêu dè sẻn từ tiền bảo hiểm thai sản của tôi và một phần nhờ vào sự trợ giúp của bên ngoại. Tôi thông cảm, không hề trách móc, kêu ca gì, chỉ muốn gia đình vui vẻ. Không còn cách nào nên cháu thứ hai mới được hai tháng rưỡi tôi đã phải cắn răng đưa con đi gửi để đi làm vì không có người trông con.

Tôi đi dạy ở một trung tâm tư nhân nên họ đòi hỏi phải làm việc nhiệt tình. Tuần vừa rồi trung tâm mời chuyên gia ngoài Hà Nội về đào tạo cho giáo viên hai ngày rưỡi. Do ít thời gian nên chúng tôi học khá căng, sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30 đến 18h. Vì con còn quá nhỏ, khi xin đi làm lại sếp vốn không thích, thông cảm lắm sếp mới cho nên tôi không dám kêu ca này nọ, chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà chồng không hiểu, về đến nhà anh chửi bới tôi là bỏ mặc con, không nói con nhỏ mà xin về sớm. Tôi giải thích với anh là khó khăn lắm mới xin đi làm lại được, hơi tý lại lôi con ra thế này thế kia thì họ đuổi việc.

Với tấm bằng sư phạm của tôi hiện tại rất khó để xin được việc, rồi cả nhà sẽ sống ra sao. Có vậy mà anh xông vào chửi, đánh đập tôi. Không những vậy anh còn chửi cả cha mẹ và họ hàng nhà tôi nữa. Anh chửi tôi, tôi nhịn, nhưng đã động đến người nhà tôi thì tôi không chịu được nữa. Tôi nói anh xem lại gia đình anh ăn ở thế nào mà con cái không ai hạnh phúc, rồi hãy đi nói người khác.

Nhà chồng tôi khá phức tạp, trên anh có 3 chị gái, chị đầu lấy chồng được 3 năm thì chồng mất vì tai biến. Chị thứ hai thì vợ chồng cũng đánh đập nhau suốt và ly hôn được vài năm. Chị thứ ba được mọi người nói là hạnh phúc nhất thì mới đây chồng bị tai nạn, chấn thương sọ não. Sau chồng tôi có em trai 36 tuổi chưa lấy vợ, cứ đưa ai về là cả nhà lại xúm vào chê. Đến gia đình tôi cũng không hề hạnh phúc.

Mẹ chồng rất cổ hủ và khó tính. Tôi vốn quan niệm con cái là của trời cho, con đến với mình lúc nào mình đều đón nhận, khi cưới về tôi không kế hoạch hay gì cả. Vậy nên tôi có bầu và sinh cháu đầu ở tuổi 26. Khi biết tin tôi có thai, mẹ chồng đã nói như sau: "Mày hỏi cả tỉnh cả huyện này xem có ai cả mang thai cả đẻ ở tuổi 26 không. Bây giờ nó còn nhỏ không giải quyết, ít bữa nữa nó to rồi khó khăn. Sinh nó ra mang tai họa rồi ai gánh". Tôi đã rất sốc vì không nghĩ đến cháu mình mà bà cũng nói vậy. Mẹ chồng hay xét nét, nói tôi này nọ, tôi vẫn nhẫn nhịn, đối xử tốt với bà nên dần dần quan hệ giữa tôi và bà cũng cải thiện. Vẫn còn rất nhiều chuyện nữa khiến tôi thật sự bị tổn thương, mệt mỏi.

Tôi rất muốn ly hôn nhưng nếu như vậy con tôi mỗi đứa sẽ một nơi. Tôi phải làm gì để ly hôn mà được nuôi cả hai con? Chồng rất thương con nhưng khi nóng lên là chửi và đánh con rất đau. Xin mọi người hãy cho tôi biết, phải làm sao đây?

Hồng Hoa