Bộ Tài chính yêu cầu siết nhập lậu vàng

Tổng cục Thuế, Hải quan được yêu cầu tăng quản lý để siết tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng vào Việt Nam.

Nội dung này nêu tại công điện hôm nay Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc gửi ngành thuế, hải quan.

Từ đầu năm, Chính phủ có nhiều chỉ đạo tăng cường quản lý thị trường vàng nhưng giá mặt hàng này liên tục tăng, chênh lệch cao so với thế giới.

Tình trạng buôn lậu vàng cũng diễn biến phức tạp, theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tại báo cáo thẩm tra kinh tế xã hội 2023, đầu năm 2024. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đã hình thành thị trường ngầm về giao dịch vàng, ngoại tệ từ lâu với quy mô lớn, phức tạp và khó kiểm soát. Thị trường ngầm giao dịch này không có sự kiểm soát, thống kê của Nhà nước.

Mặt khác, buôn lậu kim loại quý làm gia tăng tội phạm, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng tới an ninh tiền tệ, theo Bộ Công an.

Tại công điện hôm nay Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu ngành thuế, hải quan tăng quản lý để siết buôn lậu, kinh doanh vàng trái phép. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu cơ quan hải quan cùng công an, biên phòng, quản lý thị trường phối hợp để điều tra, đấu tranh với các chuyên án buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ.

Tổng cục Thuế cùng các địa phương tăng kiểm tra sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng. Ngành thuế, hải quan chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý với trường hợp vi phạm có dấu hiệu hình sự.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng ở TP HCM, tháng 2/2024. Ảnh: Thanh Tùng

Tuần qua, giá vàng miếng SJC lên 92 triệu đồng một lượng, cao nhất từ trước đến nay. Sau các chỉ đạo từ cơ quan quản lý, giá hạ nhiệt về dưới 90 triệu. Tuy nhiên, mức chênh lệch với thế giới vẫn cao, quanh 17 triệu đồng một lượng.

Hôm nay, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thanh tra ngay hoạt động kinh doanh vàng trong tuần này.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 13/5, các thành viên Chính phủ cho biết cũng "hết sức đau đầu" với vấn đề thị trường vàng. Một trong những điểm khó để quản lý thị trường là người dân hiện chưa có thói quen lấy hóa đơn khi mua vàng, doanh nghiệp cũng chưa xuất hóa đơn theo từng lần bán. Theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, cần giải pháp đồng bộ từ nhiều bộ, ngành và cần bình tĩnh đánh giá, "bốc thuốc đúng bệnh".

Phương Dung