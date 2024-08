Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương sớm tính đơn giá thuê đất

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương sớm ban hành các mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, để áp cho các hồ sơ phát sinh từ 1/8.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng nêu tại hội nghị triển khai quy định về tiền sử dụng đất, thuê đất, ngày 20/8. Yêu cầu của Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 và nghị định hướng dẫn có hiệu lực từ 1/8, nên cần sớm thực hiện các quy định mới để tránh phát sinh ách tắc.

Nghị định 103/2024 quy định cách tính, thu, nộp tiền sử dụng, thuê đất và chuyển tiếp với trường hợp được giao, cho thuê trước ngày 1/8.

Theo đó, công thức tính đơn giá thuê đất hàng năm là tỷ lệ phần trăm (x) giá tiền thuê đất. Trong đó, giá để tính tiền thuê được áp dụng theo bảng giá đất tại Luật Đất đai 2024. Còn các mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá sẽ do UBND cấp tỉnh quy định.

Theo Luật Đất đai 2024, tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất một năm từ 0,25% đến 3%, giảm một nửa so với quy định cũ. Với đất xây công trình ngầm, đơn giá này không quá 30% so với mức thuê đất trên bề mặt (nếu cùng hình thức thuê). Trường hợp đất có mặt nước, đơn giá thuê không thấp hơn 20% so với loại đất nằm liền kề (giả định cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng).

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng đề nghị các địa phương sớm ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, để tính tiền thu với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1/8.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương lưu ý quy định liên quan giá đất để tính tiền sử dụng, thuê đất và miễn, giảm các khoản này, cũng như xử lý chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Luật Đất đai 2024 đã mở rộng các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm và xác định cụ thể các trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Trong đó, những trường hợp được thuê đất trả tiền một lần sẽ được chọn giữa trả tiền một lần hoặc hàng năm.

Một số trường hợp thuê đất trả tiền một lần, như sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà lưu trú công nhân; đất thương mại, dịch vụ du lịch, kinh doanh văn phòng hay đất xây nhà ở xã hội cho thuê.

