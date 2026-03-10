Bộ sưu tập Xuân Hè sắc màu tương phản của Loewe

Các mẫu trang phục và phụ kiện lần này của Loewe do bộ đôi nhà thiết kế người Mỹ Jack McCollough và Lazaro Hernandez thực hiện. Cả hai vốn là nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của thương hiệu Proenza Schouler và vừa được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo mới của Loewe.