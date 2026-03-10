Bộ sưu tập Xuân Hè sắc màu tương phản của Loewe

Các mẫu trang phục và phụ kiện lần này của Loewe do bộ đôi nhà thiết kế người Mỹ Jack McCollough và Lazaro Hernandez thực hiện. Cả hai vốn là nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của thương hiệu Proenza Schouler và vừa được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo mới của Loewe.
Theo nhà mốt Tây Ban Nha, chiến dịch Xuân Hè 2026 tập trung làm nổi bật mối liên kết giữa trang phục và cơ thể người mặc, đề cao tinh thần "Thời trang là thứ nghệ thuật khoác lên thân thể".
Áo khoác da ép nhiệt với phom dáng ôm gọn, tôn đường cong cơ thể, kết hợp cùng áo len hay sơ mi màu vàng - đỏ rực rỡ.
Việc nới lỏng các quy chuẩn cắt may truyền thống giúp trang phục của Loewe trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.
Bên cạnh những thử nghiệm về cấu trúc thiết kế trang phục, Jack McCollough và Lazaro Hernandez còn tạo nên những mảng màu sống động trong bộ sưu tập mới.
Thay vì sử dụng những dải màu chuyển tiếp an toàn, bộ đôi nhà thiết kế người Mỹ lựa chọn kỹ thuật color-blocking (phối các mảng màu tương phản) với vải vóc và da thuộc. Cách tiếp cận này lấy cảm hứng từ trào lưu pop-art (nghệ thuật đại chúng) nửa sau thế kỷ 20.
Mỗi mảng màu trong bộ sưu tập mới đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên sự tương phản nổi bật giữa trang phục, phụ kiện và không gian.
Mảng phụ kiện mùa này đánh dấu bước chuyển mình khi thương hiệu tròn 180 tuổi. Điểm nhấn là túi Amazona 180 với phom dáng rủ mềm và tay cầm buông lơi. Ra mắt hơn nửa thế kỷ trước dành cho phụ nữ công sở, nay thiết kế này bỏ phom hộp cứng cáp để hướng đến vẻ tự do, linh hoạt hơn.
Đôi giày có thiết kế ôm sát như một chiếc tất với phần thân màu đỏ làm từ chất liệu co giãn. Bên ngoài được phủ lớp nhựa trong suốt, tạo hiệu ứng như giày đang được bọc nước. Tổng thể thiết kế vừa tối giản, vừa nổi bật. Tại Việt Nam, thương hiệu Loewe được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Hải My
